Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine ilişkin CHP'li Özel'den açıklama

07 Eylül 2022 Çarşamba, 20:03

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine ilişkin, "Sayın Gürsel Tekin'in orada yapmış olduğu açıklama kendisinin kişisel değerlendirmesidir. Millet İttifakı'nın böyle bir gündemi olmadığı açıklanmıştır" dedi.

Özel bugün, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'da üzüm fiyatını açıklarken MHP MYK Üyesi Ali Uçak'tan görüş aldığını ifade ederken, "Recep Tayyip Erdoğan, üzüm fiyatı verirken Sezgin Baran Korkmaz’ın ahbabı Ali Uçak’a soruyor. Bay Kemal de Özgür Özel’e soruyor. Özgür Özel, ziraat odalarının maliyeti 25, 35 TL olursa para kazanırlar, borçlarını öderler diyor. Recep Tayyip Erdoğan, üzümcünün düşmanına; Bay Kemal, üzümcünün dostuna soruyor. Bunu Türkiye’deki bütün iş ve işlemlerde aynı şekilde görmek mümkün" diye eleştirdi.

CHP'li Özel, Giresun'da arıcıların AKP'den şikayet ettiklerini söyledi. Özel, "Giresun’da arıcılar geldiler, ‘AK Parti eliyle dolandırıldık’ dediler. Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu diye bir platform var. Arıcılara, ucuz şeker taahhüdü ile Türkiye’nin dört bir yanında sene başından itibaren para toplamışlar. 81 ilde yapmışlar. Genel başkanları Mustafa Sarıoğlu, onursal genel başkanları AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz... Şu anda durum şu, şeker nerede, yok, para nerede yok. Paramı ver, para yok; şekerimi ver, şeker yok. Arıcılar, pahalı şeker almamak için yatırdıkları paralarından da oldular ve şimdi arılarına şeker alamıyorlar. AK Parti Milletvekili Metin Yavuz, ‘Benim bu konularla hiç ilgim yok’ demeye başlamış" dedi.

“CHP’NİN GÖRÜŞLERİNİ SAYIN GENEL BAŞKAN, SAYIN PARTİ SÖZCÜMÜZ VE ÜÇ GRUP BAŞKANVEKİLİ AÇIKLAR”

HDP’ye bakanlık verileceğine yönelik iddialar üzerine Özel; “CHP’nin görüşlerini sayın Genel Başkan, sayın Parti Sözcümüz ve üç grup başkanvekili açıklar. CHP’nin somutlaşmış yetkili organlarında görüşülmüş, karara bağlanmış, MYK tarafından benimsenmiş ve sayın Genel Başkan tarafından kamuoyuna duyurulması uygun görülmüş görüşlerini üç grup başkanvekilimiz, Parti Sözcümüz ve sayın Genel Başkan’dan duyabilirsiniz. Bunun dışında yapılan değerlendirmeler, kişisel değerlendirmelerdir. Bunun ötesinde yapılan her şey spekülasyondur. Sayın Gürsel Tekin’in orada yaptığı açıklama da kendisinin kişisel değerlendirmesidir” dedi.

Özel’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



"AKP’Yİ MÜDAFAA-İ İSLAM HAREKETİ DİYE BİR HAREKET YÖNLENDİRİYOR"

Daha önce 14 festival iptal etmişlerdi. Müdafaa – i İslam Hareketi… Biz iptal ettirdik deyip övünüyorlar. En son Fethiye’deki Çağdaş Fest iptal edildi. Önümüzdeki seçimde oy kullanacak bütün gençlere söylüyoruz, bütün genç kardeşlerimiz düşünce, ifade özgürlüğünün, sanatın hep yanındalar. AKP’yi Müdafaa-i İslam Hareketi diye bir hareket yönlendiriyor. Bu festivalleri iptal ettirip sonra da karşısına geçip göbek atıyorlar. Sizlerle dalga geçiyorlar… İptal edilen bu festivallere gidemeyen bütün genç kardeşlerim bilsin ki 20 yıl önce AK Parti geldiğinde bir tane festival iptal edilmiyordu. 20 yıl önce yapılan bu festivallerin hepsi rahat rahat yapılıyordu. 20 yıl sonra 10 katına çıkması lazımken Türkiye’de gençlere festival yaptırmayan ve onlara iftira eden bir anlayış var. AKP ve MHP’nin Türkiye’yi getirdiği noktada gençler festival yapamamakta, iktidara yakın sanatçı değilsen konserlerin iptal edilmektedir. Bunları hem gençlere hem anne-babalarına hem nenelerine-dedelerine şikâyet ediyoruz. Artık bu işi çözerse sandıkta gençler ve onların büyükleri çözer. Ne yargı ne hukuk ne bizi dinliyorlar ne de kendi içlerindeki birkaç tane aklıselim insanı dinliyorlar. Şuurlarını kaybetmiş durumdalar.

"20 YILDA TUTAN BİR TANE ORTA VADELİ PROGRAMI YOK"

Yönetmeyecekleri bir dönem için Orta Vadeli Programı ilan edip yapamadıklarını bize ev ödevi olarak vermişler. Başımızla birlikte o Orta Vadeli Program’da ne taahhüt ediliyorsa onu ve daha iyisini yapmayı CHP taahhüt ediyor. Recep Tayyip Erdoğan, hiç merak etmesin. 20 yılda tutan bir tane Orta Vadeli Programı yok. Bir tanesi tutacak, 2025 hedefleri için, o da biz iktidarda olduğumuz için.

GÜRSEL TEKİN NE DEMİŞTİ?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin; konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna"HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap vermişti.