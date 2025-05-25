Şeytan Marka Giyer'in devam filmi için vizyon tarihi belli oldu!

Başrollerini Anne Hathaway ve Meryl Streep’in üstlendiği 2006 yapımı kült film Şeytan Marka Giyer'in (The Devil Wears Prada) devam filminin geleceği açıklanmıştı.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan filminin 1 Mayıs 2026’da vizyona girmesi bekleniyor.

Henüz resmi oyuncu kadrosu açıklanmamış olsa da, orijinal kadronun birçok üyesinin ikonik rolleriyle geri dönmesi bekleniyor.

Yeni film, moda gazeteciliğinin evrildiği bir dönemde karakterlerin yıllar sonra hayatlarına nasıl devam ettiklerini izleyiciyle buluşturacak.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sanat yönetmeni Nigel karakterine hayat veren Stanley Tucci, Ekim 2024’te People dergisine verdiği röportajda rolü yeniden canlandırma fikrine sıcak baktığını belirtmişti. Tucci, birçok projede yer almasına rağmen, en özel oyunculuk deneyimlerinden birini Şeytan Marka Giyer filminde yaşadığını ifade etti.

2006 yapımı orijinal film, dünya genelinde 326 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiş ve Meryl Streep’e 14. Oscar adaylığını kazandırmıştı.

Resmi oyuncu açıklaması henüz yapılmasa da, Entertainment Weekly'e göre Streep, Emily Blunt ve Stanley Tucci’nin devam filminde yer alması için görüşmeler sürüyor.

Üçlü, Şubat 2024’te düzenlenen SAG Ödülleri’nde kısa bir buluşma gerçekleştirmişti.