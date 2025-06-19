Sinema salonlarında bu hafta: Gerilimden aksiyona, komediden korkuya 9 film...

Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona giren olan yeni filmler... Hafta sonu tatili yaklaşırken sinemaseverler vizyona girecek yeni filmlerle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında 9 film izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte,

PARMAKLIKLAR ARDINDA İKİ KADIN Zerda, sevgilisini öldürmekten hüküm giymiş, istemeden anne olmuş genç bir kadındır. Öldürdüğü adamın eşi Esra, hasta bir kız çocuğuna sahip orta yaşlı bir annedir. Kızının yaşaması için son şansı Zerda’nın çocuğundan alınacak uyumlu iliktir. Esra, Zerda’yı ikna etmek için cezaevinde onunla görüşmeye başlar. Ne var ki öfkeli ve yaralı Zerda’ın ilik nakli operasyonu için gereken imzayı vermeye niyeti yoktur. Zerda Esra’yla oyun oynamaya başlar. Çekişmeli görüşmeler gitgide dozunu artırır.

ELIO Uzaylılara hayran olan genç Elio, bir gün kendini evrenler arası zeki yaşam formlarının buluştuğu, galaksiler ötesinden varlıkların evi olan Communiverse’de bulur. Ancak Elio, yanlışlıkla Dünya’nın lideri sanıldığında, beklenmedik dostluklar kurması, galaksiler arası bir krizi çözmesi ve hayallerini gerçekleştirme şansını kaybetmemesi için büyük bir maceraya atılmak zorunda kalır.

28 YIL SONRA Öfke virüsünün bir biyolojik silah laboratuvarından kaçmasının üzerinden neredeyse otuz yıl geçmiş ve şimdi hâlâ acımasızca uygulanan bir karantina altında olanlarla, enfekte olanlar arasında var olmanın yolları bulunmuştur. Hayatta kalanlardan bir grup, anakaraya sıkı bir şekilde korunan tek bir geçitle bağlanan küçük bir adada yaşamaktadır. Gruptan biri, anakaranın karanlık kalbine doğru bir görev için adadan ayrıldığında, yalnızca enfekte olanları değil hayatta kalanları da mutasyona uğratan sırları, harikaları ve dehşetleri keşfeder.

DA VINCI ŞİFRESİ Sembol uzmanı Robert Langdon, kendini bir anda gizemli bir cinayet olayının içinde bulur. Kurbanlar, torunu ve Robert ile birlikte Da Vinci tablosunda bir takım ip uçları bulan kriptoloji uzmanı Sophie Neveu’dur. Robert ile Sophie, gerçeğe ulaşabilmek için Paris’ten Londra’ya doğru yola çıkarlar. Bu yolculukta kendileri ile hem dost ve müttefik olan hem de düşman olanlarla karşılaşacaklardır. Yol onları her nereye götürürse götürsün, açığa çıkartmak üzere oldukları gerçek insan türünün temelini kökünden sarsacaktır.

KANLI YOLCULUK Gece geç saatte Londra sokaklarında taksiye binen genç bir çift, kendilerini karanlık bir kabusun içinde bulur. Şoför ilk başta sempatik görünse de rotadan sapmasıyla işler hızla tuhaflaşır. Her dakika gizem biraz daha derinleşirken şoförün taşıdığı sırlar ortaya çıktıkça bu yolculuk bir hayatta kalma mücadelesine dönüşür.



PROJECT X Film, birçok Avrupa ülkesinde antikaları kaçıran uluslararası bir çeteyle mücadele eden bir polis memurunu konu alıyor.

ZİKİR Karanlık bir miras, Cabbar'ı ve lanetli bir aileyi, asırlık sırların ve tekinsiz varlıkların hüküm sürdüğü bir konağın dehlizlerine çeker. Seçilmiş bir ruh olan Cabbar, kökleri Osmanlı dönemine uzanan bir zikir geleneğinin son temsilcisidir. Tılsımlı zırhı ve güçlü zikri, cinler âlemiyle olan savaşında tek silahıdır. Ancak bu kez mücadelesi kişiseldir: Konağın duvarlarında çözülmeyi bekleyen sırlar, lanetli olanların ihanetiyle örülmüştür. Hasan, kendisine miras kalan konağa taşındığında, avukatın uyarılarına kulak asmaz. Kızı Elif, gece yarıları odasında beliren çocuk fısıltılarıyla uyanırken, eşi Esma gördüğü kanlı silüetlerle çıldırmanın eşiğine gelmektedir. Konağın koruyucusu Asiye hanımın gözlerindeki hüzün ise gerçeği fısıldar. 303 numaradaki sır perdesi aralanırken, Cabbar ailesini kurtarma mücadelesinin kefaretini ağır ödeyecektir.

TERMİNATÖR 2: MAHŞER GÜNÜ James Cameron'ın kült Terminator serisinin pek çokları tarafından başyapıtı olarak gösterilen Terminator 2: Mahşer Günü, 3D olarak restore edilen versiyonuyla bir kez daha seyirciyle buluşuyor. Skynet, 29 Ağustos 1997'de bilinç kazanıp nükleer bir saldırıyla 3 milyardan fazla insanın ölümüne neden olmuştur. Bu olaydan yıllar sonra, 2029'da John Connor, makinelere karşı savaşta insanlığın lideri konumundadır. Makineler, geçmişe yok edici bir robot gönderip John'u 10 yaşında olduğu dönemde öldürme planı yaparlar. John ise kendini korumak için, daha önce annesi Sarah'ı öldürmek göreviyle geçmişe yollanan yok edici makinenin üst modelini geçmişe gönderir. John Connor'ı korumaya çalışan Terminator ve öldürmeye programlı T-1000 arasındaki mücadele sürerken, henüz yaşanmamış 1997 felaketi öncesi Skynet de faaliyete geçmek üzeredir. İkisinden hangisinin üstün geleceği, insanlığın kaderini belirleyecektir.