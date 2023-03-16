Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Cumhuriyet TV'de anlattı: 'İzmir ve Fethiye'de deprem üretecek fay var, Adana'da 6,5 veya 7 olabilir'

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 12:33

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 13:16

Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye'de deprem üretebilecek fayları haritalar üzerinden anlattı. 2002 yılından itibaren yaptığı çalışmalar ile depremin yıkıma neden olduğu bölgelerdeki faylara yönelik uyarıda bulunduğunu ifade eden Üşümezsoy, "Pazarcık-Türkoğlu, Türkoğlu-Osmaniye, Osmaniye-Karataş ve oradan da Kıbrıs'a giden bir Doğu Anadolu Fayı tarif ediyorlar. Düz çizgiler çizmeyi seviyorlar. Başından beri bu hattın Kuzey Doğu Anadolu Fay Hattı olmadığını söylüyoruz. Elazığ-Sivrice'de olan depremin devamı Pötürge'de olacak ve oradan iki kola yayılacak, ya Pazarcık'a gelecek ya da Elbistan'a gelecek demiştim.Arap plakası yukarıya doğru kayıyor ve Anadolu'yu sıkıştırıyor. Fayları düz bir çizgi olarak kabul edip ona göre binalar yapıyorlar oysa bir dönme hareketi var" yorumunda bulundu.

İSTANBUL'DA HEYELAN RİSKİ!

Olası bir Avcılar depreminin heyelanı tetikleyebileceğini aktaran Üşümezsoy, "Faylar deprem yaratır ve aynı hat üzerindeki yerlerde heyelanı tetikler. Bu yüzden Avcılar'da 6,5 şiddetinde bir deprem gerçekleşirse Haramidere, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'deki heyelanlardan korkuyorum" ifadelerini kullandı.

2002 yılından beri çizdiği haritadaki fayların yırtıldığını söyleyen Üşümezsoy, Pötürge'den Pazarcık ile Islahiye'ye uzanan hatta 7,8 ve Akçadağ'dan Elbistan'a uzanan hatta ise 7,5 şiddetinde deprem olacağını tahmin ettiği haritayı paylaştı.

Türkiye'nin düz çizgi halinde ve birleşik olmayan pek çok fay barındırdığına vurgu yapan Üşümezsoy, "Faylar sanıldığı gibi düz çizgi halinde değil. Çok geniş bir alanı yırtıyorlar. Çatallanarak ayrılan bir yapı gibi düşünülebilir. Böyle bir yapıda hangi fayı tanıyıp da ondan uzaklaşacaksın" şeklinde konuştu.

İZMİR VE FETHİYE'YE DİKKAT

Deprem üretme olasılığı olan faylara sahip illeri açıklayan Prof. Dr. Üşenmezsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Menemen'in kenarında ya da Yamanlar Dağı'nın kenarında fay yok, delta orayı doldurmuş. İzmir-Buca'da ise bölgede bulunan fay sebebiyle deprem yaşanma ihtimali var. Fethiye Körfezi de risk altında. Adana ilinde bulunan faylar ise 6,5-7'yi aşmayan büyüklüklerde deprem üretebilir. Uygarlıkları yıkan fay olarak bilinen Kuzey Anadolu Ölüdeniz fayı, stres aldı. Umarım yakın zamanda kırılmaz. Kırılırsa Antakya'yı da çevre illeri de etkiler."