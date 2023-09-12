1 Ekim’de başlayacak yasama döneminin en önemli gündemi ‘yeni anayasa’ olacak

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden bu yana “yeni anayasa” çağrısında bulunması, 1 Ekim’de açılacak TBMM’nin de “yeni anayasa” tartışmalarıyla başlayacağının sinyalini veriyor. Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa ile ilgili “güvencesini” de seçimlerden sonra “çok parçalı yapıya dönen” muhalefet cephesi oluşturacak. Saadet Partisi ile TBMM’de yeni bir grup kuran Gelecek Partisi ve CHP ile yerel seçimlerde “işbirliği yapıp yapmayacağı” tartışılan İYİ Parti kanadının, “belli başlı konularda uzlaşılması halinde”, AKP ve MHP’den gelecek yeni anayasaya “destek verebileceği” konuşuluyor.

AKP ve MHP, geçen yasama yılında “başörtüsü serbestisi” ve “ailenin korunmasını” içeren anayasa değişikliği teklifini Meclis’e sunmuş, bu teklif TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edilmişti. Teklifin TBMM Genel Kurulu’nu gelmesinin beklendiği günlerde, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından söz konusu teklif rafa kaldırılmıştı.

‘YENİ ANAYASA’ ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından da gerek MHP lideri Devlet Bahçeli, gerekse Erdoğan, pek çok kez “yeni anayasa” çıkışında bulunmuş, her iki partinin “yeni anayasa” hedefi ise seçim vaatleri arasında yer almıştı.

MHP, 2021’de 100 maddeden oluşan anayasa değişikliği önerisini AKP’ye sunmuştu. MHP’nin hazırladığı anayasa değişikliği önerisinin “en öncelikli hedefi ise cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurumsallaşması” olmuştu. Bu kapsamda da öneride, “iki cumhurbaşkanı yardımcısının da cumhurbaşkanı gibi seçilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Türkiye Diyanet Kurumu’ statüsüne alınması, Anayasa Mahkemesi’nin statüsünün değiştirilmesi” gibi öneriler sıralanmıştı. MHP’nin yeni yasama yılında “hedefleri değişmedi” MHP, AKP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı anayasa önerisini bekliyor. AKP ise geçen dönemki “başörtüsü serbestisi” ve “ailenin korunmasını” içeren anayasa değişikliği teklifinde yer alan düzenlenmeleri de “yeni anayasa önerisinin içine almayı” hedefliyor. İki partinin hazırladığı öneriler değerlendirildikten sonra muhalefete sunulacak. TBMM’nin açılmasıyla birlikte de yeni anayasa ile ilgili gözler Cumhur İttifakı’na çevrilecek. Cumhur İttifakı kanadında, “Ortak uzlaşı ile yeni bir anayasanın TBMM’ye sunulacağının” altı çiziliyor. Ancak yeni anayasada “kilit rolü” muhalefet üstlenecek.

400 OY GEREKİYOR

Yeni anayasanın TBMM’de doğrudan kabul edilebilmesi için 400, referanduma sunulması için de 360 milletvekilinin “evet oyu” gerekiyor. AKP, MHP, HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi’nin ise parlamentoda toplam 322 milletvekili bulunuyor. TBMM’de grup kuran Gelecek Partisi ile Saadet Partisi 20, DEVA Partisi 15 milletvekili ile parlamentoda temsil ediliyor. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ile TBMM’de milletvekili bulunan Demokrat Parti’nin de “yeni anayasayı desteklemesi” halinde, öneri referanduma sunulabilecek yeter sayıya ulaşabiliyor. Yerel seçimlerde CHP ile işbirliği yapıp yapmayacağı hâlâ tartışma konusu olan İYİ Parti’nin 44 milletvekili ile destek vermesi halinde ise “Cumhur’un yeni anayasa önerisi”, doğrudan TBMM’de kabul edilebilecek.



Cumhur İttifakı kanadında, yeni anayasa çalışmalarına ve önerisine “İYİ Parti’den de destek gelebileceği” konuşuluyor. “Milliyetçi-muhafazakâr seçmen tabanına da seslenen İYİ Parti’nin, özellikle DYP’de siyaset yapmış olan Genel Başkan Meral Akşener’in, bizim “darbe anayasası” diye adlandırdığımız 1980 Anayasası karşısında, tüm partilerin desteğini beklediğimiz ve demokratik bir anayasanın mimarı biz olalım dediğimiz öneriye nasıl hayır diyeceği tartışma konusu” değerlendirmeleri de yapılıyor.

