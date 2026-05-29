1 Haziran’da toplanması beklenen CHP PM, ‘tebliğ süreci tamamlanmadığı’ için ileri bir tarihe ertelendi

Mahkeme kararıyla tedbiren CHP genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün, “Büyük olasılıkla 1 Haziran’da parti meclisini toplayacağız” demişti. Ancak toplantı ileri bir tarihe ertelendi. CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Parti meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında genel başkan tarafından belirlenecek parti meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Mahkemenin butlan kararıyla, CHP’nin 2020’deki kurultayında seçilen parti meclisi göreve getirilmişti. Bu Meclis’te Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerin azınlıkta olduğu belirtiliyor. Erteleme kararının da bununla ilişkili olabileceği iddia ediliyor. Parti meclisi, kurultaydan sonra partinin en yüksek karar organı olarak tanımlanıyor ve 60 kişiden oluşuyor.

‘KORKUYORSUNUZ’

Duyuru yazısında, resmi bir yazıda olması gereken isim ya da imzanın yer almamasına siyasilerden yoğun tepki geldi.

- CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe: “Ne kadar gizlenmeye çalışırlarsa çalışsınlar biz kim olduklarını biliyoruz ve bu utanç onları ömürleri boyunca takip edecek.

- CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin: Polisle, tomayla, gazla, plastik mermiyle genel merkeze girecek cüretleri var ama PM’yi toplayacak cesaretleri yok!

- CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: Parti meclisini bile korkudan toplayamayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Yazıyı kaleme alan dahi belli değil.

- CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu: Korkuyorsunuz, kurultayı toplamıyorsunuz. Korkuyorsunuz, Parti meclisini işletmiyorsunuz! Hâlâ anlamadılar; halkın seçtiğini, halktan başka hiç kimse görevden alamaz.