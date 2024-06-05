1 Mayıs gözaltılarına yeni iddianame: 15'er yıla kadar hapisleri istendi

İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamalarına katılan ve Saraçhane'den Taksim'e çıkmak isteyen 8'i tutuklu 12 kişi hakkında ayrı ayrı 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 05.06.2024 - 16:41
1 Mayıs gözaltılarına yeni iddianame: 15'er yıla kadar hapisleri istendi
Abone Ol google-news

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen ve gözaltına alınanlardan 8'i tutuklu 12 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

12 KİŞİNİN15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, 12 kişi hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Nitelikli mala zarar verme" ve "Kemik kırığı oluşacak nitelikte kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan, 15 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü haberleri emek ve dayanışma günü haberleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haberleri Soruşturma haberleri Saraçhane haberleri taksim haberleri

İlgili Haberler

1 Mayıs operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişi hakkında tutuklama talebi

1 Mayıs operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişi hakkında tutuklama talebi
1 Mayıs tutuklamaları Kadıköy’de protesto edilecek

1 Mayıs tutuklamaları Kadıköy’de protesto edilecek
1 Mayıs'ta Taksim'i kapatan İçişleri Bakanı Yerlikaya ve İstanbul Valisi Gül hakkında suç duyurusu

1 Mayıs'ta Taksim'i kapatan İçişleri Bakanı Yerlikaya ve İstanbul Valisi Gül hakkında suç duyurusu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler