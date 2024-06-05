1 Mayıs gözaltılarına yeni iddianame: 15'er yıla kadar hapisleri istendi
İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamalarına katılan ve Saraçhane'den Taksim'e çıkmak isteyen 8'i tutuklu 12 kişi hakkında ayrı ayrı 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen ve gözaltına alınanlardan 8'i tutuklu 12 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
12 KİŞİNİN15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Hazırlanan iddianamede, 12 kişi hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Nitelikli mala zarar verme" ve "Kemik kırığı oluşacak nitelikte kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan, 15 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi.
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