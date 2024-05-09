1 Mayıs tutuklamaları Kadıköy’de protesto edilecek
İstanbul Emek, Barış, Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs eylemlerinde yapılan gözaltıları 11 Mayıs Cumartesi saat 18.30’da Kadıköy’de protesto edeceğini duyurdu.
İstanbul’daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında uygulanan Taksim Meydanı çıkma yasağına karşı gerçekleşen eylemler ve sonrasında devam eden gözaltılara yönelik tepkiler sürüyor.
İstanbul Emek, Barış, Demokrasi Güçleri, Taksim Meydanı’na yönelik yasağı ve tutuklamaları protesto etmek için bir eylem çağrısı yaptı. 11 Mayıs Cumartesi saat 18.30’da Kadıköy İskele Meydanı’nda “1 Mayıs’a, Taksim’e, tutsaklara özgürlük” başlığıyla bir eylem yapılacak.
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