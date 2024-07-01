1 Mayıs hak ihlalleri raporlaştırıldı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.07.2024 - 21:59

Düzenlenen basın toplantısında raporu ÇHD üyesi Yağmur Kavak okudu. Kavak, kolluk kuvvetlerinin Taksim istikametine kurduğu barikatin hukuksuz olduğunu ifade ederek “Polis amirlerine Anayasa Mahkemesi kararları hatırlatılmış ve barikatın açılması talep edilmiştir. Amirler görüşmelerin tamamına olumsuz cevap vermiş ve gerekçesiz şekilde barikatın açılmayacağını ifade etmiştir. Taksim’e yürümek konusunda ısrarcı olan kitleye polis saldırısı gerçekleştirilmiştir” dedi. Kavak, “Müdahale sırasında polis raporlarına göre 300 adet 400 ml biber gazı ve 120 kutu plastik mermi kullanıldığını, birçok kişinin biber gazı nedeniyle saatler boyunca nefes almada zorluk yaşadığını, bir kişinin ise plastik mermi isabet etmesi nedeniyle gözünü kaybettiğini” aktardı. ‘

Poşete yapın’ Olaylar sırasında gözaltına alınan kadınlara karşı gerçekleştirilen hak ihlallerine de değinen Kavak şöyle konuştu: “Gözaltı süreci boyunca özellikle organize şube müdürlüğü nezarethanesinde tutulan kadınlara ayrımcı ve işkenceye varacak muameleler gerçekleştirilmiştir. Kadınların ped ve tuvalet ihtiyaçları karşılanmamış, tuvalete gitme talebinde bulunanlara polis memurları tarafından ‘Tuvaletini poşete yap’ denmiş ve bazı kadınlar ihtiyaçlarını poşetle gidermek durumunda kalmıştır.”

