1 Mayıs'ta Saraçhane'de gözaltına alınan 65 kişi adliyeye sevk edildi

1 Mayıs’ta Şaraçhane’den Taksim Meydanı'na yürüyürşe engel olan polis ekiplerine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 13:19
1 Mayıs'ta Saraçhane'de gözaltına alınan 65 kişi adliyeye sevk edildi
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1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na girişin engellenmesi üzerine çıkan olaylar sırasında gözaltına alınan 35 kişi ile sonrasında kamera kayıtları, yüz tanıma sistemiyle karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 65 kişi, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

182 KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da 1 Mayıs günü "taşkınlık" çıkaran kişilere yönelik düzenlenen “Gereği yapıldı-13” operasyonunda yeni gözaltıların yapıldığını açıklamıştı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan kutlamalarda Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakılmış, sonrasında yapılan çalışmalarda 30 kişi daha gözaltına alınmıştı. 


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