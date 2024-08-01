10 Ağustos’ta açılması planlanan Çukurova Havalimanı hem Mersin hem Adana’ya uzak

Yayınlanma: 01.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.08.2024 - 04:00

Adana ve Mersin’de yaşayan yurttaşların ulaşım sorunu belirsizliğini koruyor. Yerel seçim öncesi iktidar temsilcilerinin “Adanalılar ne isterse o olacak” dediği Şakirpaşa Havalimanı’nın, Adanalıların istememesine karşın kapatılması gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Yolcu taşımacılığını Çukurova’dan yapacağız. Şakirpaşa Havalimanı pilot eğitimine, havacılık eğitimiyle ilgili dair imkânlarda sürdürdüğümüz bir eğitim havalimanı olacak” açıklamasını yaptı. Uraloğlu’nun bahsettiği Uluslararası Çukurova Havalimanı’nın harita üzerinde Adana’nın merkez Çukurova ilçesine 47 kilometre (yaklaşık 57 dakika) Mersin’in merkez Yenişehir ilçesine ise 88.1 kilometre (yaklaşık 75 dakika) uzaklıkta olması iki kentte yaşayanların da tepkisini çekiyor.

‘AYNI AMAÇ’

Merkezi havalimanının kapatılmasıyla mağduriyet yaşayacak üçüncü kent ise kendi havalimanı 2025’e kadar tadilatta olduğu için Şakirpaşa Havalimanı’nı kullanan Hatay. Şakirpaşa Havalimanı’nın hiçbir risk barındırmadığını ve 6 Şubat depremlerinde lojistik merkezi olarak da kullanıldığına dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Hem Çukurova hem Şakirpaşa Havalimanı için verilen hiçbir söz tutulmadı. Sahte siyaset anlayışlarıyla kapatıyoruz bile diyemiyorlar. Yapılanlar mantığa, vicdana değil ranta dayalı uygulama” dedi.

Çukurova’da havalimanı için seçilen bölgenin verimli tarım toprağı olduğu için defalarca inşaatta sorun çıktığına dikkat çeken Bulut, ilçede bölgesel büyüklükte havalimanı sözünün hayata geçirilmediğini de söyledi. Bulut şöyle konuştu: “Öncelikle yapılması gereken, Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılması değil büyütülmesi. Adana’nın turizm ve ticarette cezbeden özelliklerinden birisi ulaşımın kolay olması. Bu karardan dönülmezse Adana büyük zarar görecek. Ayrıca Mersin’de yeni havalimanı için seçilen yer de Mersin’in merkezine uzak. Burada asıl amacın iki yer üzerinden rant olduğu çok açık. Askeri alanları ranta açtıkları gibi burada da aynı şeyi yapmak istiyorlar.”

Öte yandan Mersin-Adana arasında en sık tercih edilen ulaşım araçlarından olan hızlı tren seferleri de hatta yapılacak çalışma nedeniyle Nisan 2024’te iki yıl süreyle ulaşıma kapatıldı.

20 AYDA BİTECEKTİ!



Uluslararası Çukurova Havalimanı’nın ihalesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından Aralık 2011’de yapılmıştı. İhaleyi 357 milyon 71 bin Avro yatırım bedeli ve 9 yıl 10 ay 10 gün işletim süresiyle tek teklif veren Sky Line ve Zonguldak Özel Sivil Havacılık Ortak Girişim Grubu almıştı. Yer teslimi sonrası 20 ayda inşaatının bitirileceği söylenen işletmenin açılış tarihi yıllardır erteleniyor. Son olarak açılışın 10 Ağustos 2024’te yapılacağı duyuruldu. Yap-işlet-devret yöntemiyle yapılan havalimanları uçuş garantisinin karşılanamaması nedeniyle devlet bütçesinde yarattığı zarar ile biliniyor.