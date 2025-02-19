10 belediye başkanı AKP'ye katıldı: CHP'den seçilen isim de aralarında!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 14:09

Güncelleme: 19.02.2025 - 14:19

Geçen günlerde CHP'den istifa eden Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş AKP saflarına geçti.

Tutuş'un üyelik rozeti, bugün AKP Grup Toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde, yerel seçimlerde CHP listesinden belediye başkanı seçilen Hamit Tutuş, geçen günlerde partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Tutuş istifasını "Görülen lüzum üzerine CHP’den istifa ettim. AK Parti kökenli bir siyasetçiyim. 16 Yıl önce Bursa’da AK Parti İl Genel Meclis üyeliğine adaydım. CHP’den seçime katılmıştım. CHP’den istifa ettiğime dair Genel Merkez başta olmak üzere ilgili organlara istifa dilekçemi gönderdim. Şimdilik bağımsız kalacağım. Önümüzdeki günlerde kararımı vereceğim" diyerek açıklamıştı.

9 BAŞKAN DAHA

Tutuş'la birlikte ayrıca 9 belediye başkanı AKP'ye katıldı. AKP'ye geçen diğer belediye başkanları şöyle:

1. Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)

2. Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (Yeniden Refah Partisi - YRP)

3. Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP)

4. Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)

5. Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)

6. Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti - İstifa)

7. Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP)

8. Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)

9. Alihan Babat: Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP - İstifa)