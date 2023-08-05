105 yıllık 'kale' kapanıyor
İşgalci Fransız güçlerine karşı mücadele etmek ve halkı bilinçlendirmek için, Adana’nın işgal altında olduğu 1918 yılında Ahmet Remzi Yüreğir tarafından kurulan Yeni Adana Gazetesi, 105. yılında yayın hayatına son verme kararı aldı.
Anadolu’nun emperyalist güçler tarafından işgal edildiği dönemde, 25 Aralık 1918’de yayın yaşamına başlayan Yeni Adana gazetesi, Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’yi anlatma fikriyle Adana’da yaptığı toplantılarda bulunan Ahmet Remzi Yüreğir tarafından kuruldu. Ancak, Yeni Adana, ekonomik gerekçelerle yayın yaşamına son verme kararı aldı.
“MALİ KRİZE YENİLDİ”
Gazetenin kapanması, cumhuriyetçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Gazetenin imtiyaz sahibi Çetin Remzi Yüreğir’in kızı Oya Yüreğir, gazetenin kapanma sürecini Cumhuriyet’e anlattı. Gazetenin maddi bir krizden geçtiğini belirten Yüreğir, “Artan maliyetlerle giderler karşılanamıyordu. Aile kendi kaynaklarını kullanarak bir yere kadar geldi” dedi.
(Yunus Emre)
CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Kurulu Başkanı Yunus Emre, Yeni Adana gazetesinin kapanmasına ilişkin, “Böyle yayın kuruluşlarının varlığı şehrin kimliği bakımından önemlidir” dedi. Yunus Emre, Şevkin ailenin isteği üzerine “Yeni Adana Müzesi”nin kurulması için girişimlere başlanacağını da bildirdi.
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