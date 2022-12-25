Milli Mücadele’nin gazetesi “Yeni Adana” 105 yaşında

25 Aralık 2022 Pazar, 04:00

İlhamını ve yol göstericiliğini Atatürk’ten alarak işgal Adana’sında 25 Aralık 1918’te yayın hayatına başlayan Yeni Adana gazetesi, 105. Yaşına giriyor. Dünden bugüne Yeni Adana’yı gazetemize anlatan İmtiyaz Sahibi Çetin Remzi Yüreğir, “Yeni Adana, kendi kuruluş koşullarının tanımladığı düşünsel ve siyasal öze bağlı kalmakla beraber, toplumun olayları ve gelişmeleri izleme hakkını göz ardı etmeden tarafsız habercilik ilkesine sadık kalmaya devam edecektir” dedi.

Yıl 1918. Yıldırım Orduları Komutanı Mustafa Kemal Paşa, karargahını Adana’ya kurar. Niyeti imzalanacak bir mütarekenin ağır koşullarını kabul etmemek, gerekirse fiili bir direniş ile Güney`den yaklaşan istila ordularını Ceyhan nehri kıyılarında durdurmaktır. Bu kapsamda Adana’da kentin ileri gelenleri ve eşrafla bir toplantı yapar. Ne yazık ki yorgun ve bitkin halk, mücadeleye hazır değildir. Mustafa Kemal Paşa için Anadolu’ya Milli Mücadele’yi anlatma fikri burada filizlenir. Bu durumu sonrasında “Bende bu vakayiin ilk hissi teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur” diyerek açıklar. O toplantılarda bulunup da ulu önderi anlayan kişilerden birisi, Ahmet Remzi Yüreğir’dir. Ahmet Remzi Bey, Milli Şehit Kemal Bey’den sonra Boğazlıyan Kaymakamlığı yapan Avni (Doğan) Bey’i de yanına alarak Fransız işgalinin ilk günlerinde Adana gazetesini çıkarır. “Eşeğin kuyruğu hala elimizdedir” manşeti sonrası işgal kuvvetleri gazeteyi kapatır.

Çetin Remzi Yüreğir

ATATÜRK’ÜN VERDİĞİ GÖREV

Avni Bey işgal bölgesinden sürülürken evindeki mühimmat da işbirlikçiler tarafından ortaya çıkarılan Ahmet Remzi Bey idam cezasına çarptırılır. Ancak pes etmezler. Pozantı yaylasına çıkarak Yeni Adana olarak gazeteyi çıkarmaya devam ederler. Gazeteden haberdar olan Mustafa Kemal Paşa, Yeni Adana’yı Kuvayi Milliye haberleşmesinin bir parçası olarak konumlandırır. Cavit Orhan Tütengil’in “Atatürk Türkiyesi’nin ileri karakolu” olarak nitelendirdiği gazete, 105 yıldır çizgisini koruyarak maddi manevi zor şartlara rağmen çizgisini koruyarak yayın hayatını sürdürüyor.

“YENİ ADANA gazetecilik mesleğinin saygın biçimde gelişmesi yönünde meslektaşlarının yetişmesinde kendisini görevli saymış ve Adana’mıza, hatta ülkemize nice medya mensubu yetiştiren bir okul haline gelmiştir” diyen Çetin Remzi Yüreğir, “Bugünlere gelince, kabul etmeliyiz ki medya alanında da büyük sıkıntılar, olumsuzluklar yaşanmaktadır. Genel çizgileri ile ‘Gazetecilik’, toplum, ulus ve ülke çıkarları bağlamında kendisine düşen sorumluluk alanından giderek uzaklaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Ulusumuzun karanlık bir döneminden başlayıp, eriştiği büyük zaferlerinin ve yarattığı mucizelerin ardından yine bunalımların, iç ve dış tehditlerin yaşandığı bir ortamda Yeni Adana’nın görevini sürdürmeye çalıştığına” değinen Yüreğir, bu durumun Yeni Adana’nın tarihsel misyonunun çok dar bir alanda ve koşullarda da olsa yeniden üstlenilmesini gündeme getirdiğini belirtti. Yüreğir sözlerini, “Atatürk’ün Kurtuluş savaşında, daha sonra devrimleri yaşama geçirmede, yeni bir ulus yaratmada ve Cumhuriyet’i kurmada yükselen o büyük ve engin gücünün eritilmeye çalışmasına asla kayıtsız kalmayacaklarının” altını çizerek tamamladı.