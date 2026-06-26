112 kişi imza verdi: Eski bakanlar, emekli yargı mensupları, avukatlar ve akademisyenlerden 'Öcalan'a özgürlük mitinglerine hayır' bildirisi

Eski milletvekilleri, eski bakanlar, emekli yüksek yargı mensupları, emekli askerler, büyükelçiler, akademisyenler, gazeteciler, avukatlar, sendika ve dernek temsilcileri ile farklı meslek gruplarından toplam 112 kişinin imzasıyla, "Teröristbaşı Öcalan'a Özgürlük Mitinglerine Hayır" başlıklı ortak açıklama yapıldı.

"KAMU DÜZENİNİ BOZUCU MİTİNGLER HAK KULLANIMI DEĞİLDİR, AÇIKÇA YASAKLANMA NEDENİDİR"

"Elli binden fazla insanın katledilmesinden sorumlu, PKK terör örgütünün ele başı Öcalan için etnik kimlikli DEM parti ve iş birlikçilerinin 27 Haziran Cumartesi günü Muş ve Mersin’deki, 28 Haziran Pazar günü Diyarbakır ve İstanbul’daki mitinglerine ve bu şekildeki mitinglere karşı çıkıyoruz" denilen açılamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir terör örgütünün başı için özgürlük mitingleri yapılamaz. Böyle mitingler; Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’na göre terör örgütü propagandası yapmak, suç ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, yasalara uymamaya tahrik, suç için anlaşma gibi suçları oluşturmaktadır. Konusu suç oluşturan, suç işlenmesi konusunda açık ve yakın tehlike bulunan, kamu düzenini bozucu mitingler hak kullanımı değildir, açıkça yasaklanma nedenidir."

"SORUMLULARI GÖREVLERİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

"Terör sorununu çözmüş hiçbir ülkede örneği olmayan bu mitinglerin amacı, terör elebaşı Öcalan'ı meşrulaştırarak ülkenin bütünlüğünü, barışını ve huzurunu bozacak yasal ve anayasal değişiklik girişimlerine toplumsal zemin hazırlamaktır. Siyasi iktidar tarafından ülkemizde çoktan bitirildiği ifade edilen PKK terör örgütüne, hangi ad altında olursa olsun ülkemizde veya bölgemizde can suyu vermeye çalışanlar, tarih ve bağımsız yargı önünde hesap vermekten kaçamayacaklardır. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağına, Anayasaya, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağına' yemin etmiş yetkililer ile adli ve idari makamlarda bulunan sorumluları görevlerini yapmaya davet ediyoruz."