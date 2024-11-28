1.3 milyar TL’lik ihale AKP’li adayın oldu
Geçen ağustosta Ilgın İnşaat’ın Fikirtepe şantiyesinde işçiler, olumsuz çalışma koşulları ve kirli tabldotlarda yemek verilmesine isyan etmişti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tartışmalı ihalelere imza atmaya devam ediyor. Bunun son örneği Şanlıurfa’da görüldü. TOKİ Şanlıurfa Birecik Çoğan Mahallesi 2. etapta 624 adet konut ve 12 adet dükkânlı ticaret merkezi yapımı, cami, altyapı ve çevre düzenlemesi işi için 12 Eylül’de ihaleye çıktı. 1 milyar 390 milyon TL’lik ihaleyi, 2011 seçimlerinde AKP’den Şanlıurfa milletvekili aday adayı olan İbrahim Halil Yanmaz’ın şirketi Ilgın İnşaat aldı. İstanbul merkezli şirket 2011’den bu yana 19 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 7 milyar 280 milyon 650 bin TL oldu.
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