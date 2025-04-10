13 yıl sonra ilk görüşme: Erdoğan ile DEM Parti görüşmesi başladı

Yayınlanma: 10.04.2025 - 13:20

Güncelleme: 10.04.2025 - 13:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a çağrı yapmasının ardından başlayan süreç sonrası DEM Parti heyeti siyasi partilerle iki tur görüşme gerçekleştirirken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk temas bugün gerçekleşiyor. Terörist başı Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı.

Görüşmede, DEM Parti heyetinde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan yer alıyor.

DEM PARTİ HEYETİNDEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Önder görüşme öncesi, "Sürecin geldiği noktayı sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz. Görüşme ve önerileri paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı, hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir." açıklamasını yaptı.

Pervin Buldan ise yaptığı açıklamada ''Bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek istiyorum'' diyerek hayırlara vesile olmasını diledi.

13 YIL SONRA İLK

Erdoğan DEM Parti ile aynı siyasi gelenekten olan Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile Başbakanlık ofisinde buluşmuştu.