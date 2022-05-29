14 eski komutan, 28 Şubat davası kapsamında dokuz ayı aşkın süredir cezaevinde

29 Mayıs 2022 Pazar, 02:00

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, 28 Şubat davası kapsamında “hükümeti cebren vazife görmekten men” suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadığı, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 isim, Ağustos 2021’de cezaevine gönderildi. Yaşları 74 ile 90 arasında değişen, dokuz ayı aşkın süredir cezaevinde bulunuyor. Ciddi sağlık sorunları olmasına karşın Adli Tıp Kurumu’nun cezaevinde kalabileceklerine ilişkin rapor verdiği isimler, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan başvurunun sonucunu bekliyor.

Dava kapsamında bazı isimlerin avukatlığını yapan Aykanat Kaçmaz, emekli komutanların sağlık durumları ve yargılama sürecine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Eski bakanlardan Rifat Serdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, Tansu Çiller başkanlığında kurulacak hükümete güvenoyu vermeyeceğimiz konusunda yazılı taahhütte bulunduk, yani biz yıktık o hükümeti” açıklaması ile dönemin tabur komutanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan’ın tankların Sincan’dan geçmesinin daha önceden planlandığı ve gerekli yerlere iletildiği açıklamasını anımsatan Kaçmaz, bu açıklamalar üzerinden yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunduklarını söyledi. Kaçmaz, “Yargılamanın yenilenmesi talebini mahkeme reddetti. İtiraz da reddedildi” dedi.

Cezaevindeki komutanlar için olağan yargı yollarının neredeyse tamamının tükendiğini aktaran Kaçmaz, AYM’de bekleyen başvurulara işaret etti. Kaçmaz, “Süreç, ‘raportör incelemesinde’ denilerek, bekliyor. Dört yıl da bekleyenler var, bir ayda karar verilenler de. Böyle siyasi davalarda AYM, ön alabiliyor. Demirtaş, Kavala, Gergerlioğlu dosyası gibi örnekler var. Tek yol AYM kaldı. Yargılanmanın yenilenmesi yolu konusunda da AYM’ye gideceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Direniyorlar’

Yargıtay kararı sonrası 16 ismin yargılamasının ise yeniden başladığına işaret eden Aykanat Kaçmaz, “Umutlar çok sönük. Mahkeme, Yargıtay’ın dediğini yapacağına yönelik çok ciddi sinyaller veriyor. Bir beraat çıkması ihtimali olursa içeride yatan komutanlar da bundan faydalanırlar. Çünkü aynı suçu işledikleri gerekçesiyle yargılanıyorlar. Ancak içeridekileri çıkarmamak adına yargılaması devam edenlere de ceza vereceklerine eminiz” diye konuştu. Kaçmaz, cezaevindeki komutanların durumlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

“Tabii ki demoralizeler ancak direnç gösteriyorlar. Yıkılmadılar. Cezaevinde olmanın psikolojisiyle yıkılanı görmedim ve duymadım. Ancak sağlık durumu kötü olanlar var. Yaşlılığa bağlı demans nedeniyle geçmişi pek de hatırlamayan komutanlar var. Ama Adli Tıp sağlam raporu verdi. Adli Tıp raporundan sonra yaşlılık nedeniyle sağlık durumları ilerleyen, kötüye giden komutanlar var.”