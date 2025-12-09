14 günlük bütçe maratonu başladı... CHP lideri Özel: ‘Kardeşçe yaşamaya geliyoruz’

TBMM Genel Kurulu’nda dün 2026 yılının bütçe görüşmeleri başladı. Görüşmelerin ilk gününde genel kurul salonuna ilk gelen lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli yerine geçince AKP milletvekilleri yanına giderek onunla tokalaştı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, salona girdikten sonra Bahçeli ile tokalaşarak yerlerine oturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de salona CHP’li milletvekillerinin alkışlarıyla girdi. Özel, DEM eş başkanlarıyla tokalaştıktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun da elini sıktı. AKP’li vekillerle de tokalaşan Özel, sonrasında yerine geçti. Dervişoğlu ise, hemen yanında oturan Bahçeli ile tokalaştı ancak DEM Parti liderleriyle el sıkışmadı. Bütçeyi Meclis’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerine, yine yardımcısı Cevdet Yılmaz sundu. Erdoğan, bütçe görüşmelerine katılmadı.

YİNE ‘YENİ ANAYASA’ İSTEĞİ

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumu açarken yaptığı konuşmada açılım süreci kapsamında kurulan araştırma komisyonuna değinerek “Bundan sonraki süreçte komisyon, Türkiye’nin demokratik standartlarının yükseltilmesiyle ilgili genel perspektifi ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde yazdığı bir raporla TBMM’ye sunacaktır. Bundan sonraki düzenlemelerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı bu komisyon raporları doğrultusunda TBMM’de bulunan değerli siyasi partilerin ortak çalışmasıyla sonlandırılacaktır” dedi. Konuşmasında yine yeni anayasa konusuna değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Her şeyden evvel Türkiye’nin ikinci yüzyılına yaraşır, yeni ve sivil bir anayasanın yapılması Meclis’in önemli sorumluluklarından birisidir. Aynı şekilde demokratik standartlarımızı yükseltmemiz açısından, demokratik bir yeni Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nın da büyük bir olgunlukla ve siyasi hesapların dışında gündeme getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması ve sonuçlandırılmasını da ümit ve arzu ediyoruz.”

‘İSTİKRAR VE REFAH BÜTÇESİ!’

Yürütme adına bütçe sunuş konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisine ilişkin pembe bir tablo çizerek “Güçlü liderlik ve istikrarlı yönetim yapımız Türkiye Cumhuriyeti olarak küresel dönüşümü doğru bir şekilde okuduğumuzu göstermektedir. Dünyanın yeni şartlarında 2026 yılı bütçemiz güven ve istikrarı pekiştiren, ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıran, temel politika araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır” dedi. Yılmaz, “Ülkemizin küresel ekonomi ile bütünleşmesi kararlılıkla sürdürülmektedir. 2024 yılı itibarıyla nominal dolar bazında Türkiye 17’inci büyük ekonomi, satın alma gücü paritesinde 12’inci büyük ekonomi durumundadır. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde nominal bazda Türkiye ekonomisi dünyanın 16’ncısı, satın alma gücü paritesine göre ise 11’inci büyük ekonomisi olacaktır. Avrupa’da İtalya’nın ekonomik hacmini geçerek Avrupa’nın 4’üncü büyük ekonomisi olmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON HEDEFİNİ YİNE ÖTELEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler sıralayan Yılmaz, “Türkiye, son 23 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve vizyoner liderliğinde makroekonomik istikrardan kurumsal reformlara, altyapıdan sosyal politikalara kadar pek çok alanda dünyaya örnek olacak bir kalkınma hamlesi ortaya koymuştur. Bu süre zarfında, uluslararası gelişmişlik sınıflandırmasında alt-orta gelir grubundan üst-orta gelir grubuna kalıcı şekilde yükselen bir Türkiye inşa ettik. Bu sadece ekonomik bir başarı değil; güçlü bir devlet aklının, kararlı bir liderliğin ve milletimizin azminin ortak eseridir” diye konuştu. Yılmaz, “Şimdi yeni bir eşik noktasına gelmiş bulunuyoruz. Türkiye artık yüksek gelirli ülkeler ligine girmeye hazırlanan bir ülkedir. Şunun altını özellikle çizmek isterim: Bu yürüyüş sadece rakamsal bir geçiş değildir; bu yeni aşama, niteliksel bir değişimin, yeni bir kalkınma hamlesinin başlangıcıdır” ifadelerini kullandı. Enflasyonda tek hane hedefini yine öteleyen Yılmaz “Hizmet enflasyonunda, zayıflamakla birlikte halen belli oranda devam eden atalet, fiyatlama davranışlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini göstermektedir. Gıda tarafında ise olumsuz hava koşullarının yarattığı arz yönlü etkiler kademeli iyileşmeyi zaman zaman sınırlandırsa da, üretim kapasitesinin güçlenmesiyle birlikte bu alanda da olumlu sinyaller almaktayız. 2026 yılında enflasyonun yüzde 20’li seviyelerin altına indirilmesi, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılması ve 2027 yılından itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedefimiz olmaya devam edecektir” dedi.

MUHALEFET GELİNCE SIRALAR BOŞALDI

Konuşma sırası muhalefete geçince AKP’li vekillerin çoğu salondan çıktı. Bunun üzerine Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, salonda kalan AKP’lilere seslenerek “Neden bize saygı duymuyorsunuz? ‘Biz bu bütçenin bir satırını değiştirtmeyiz, sizi kale almayız’ diyorsunuz” dedi. Yılmaz’ın ekonomide pembe bir tablo çizdiğini söyleyen Özdağ “Rahat olun emekliler. Cevdet Yılmaz öyle bir Türkiye anlattı ki ev alacaksınız, Miami’ye gideceksiniz, oralarda rahat tatil yapacaksınız. Enflasyon dediğin ne ki? Onu zaten yok ettiler” tepkisini gösterdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Terörsüz Türkiye söylemlerinin olduğu bir dönemde muhalefete ayrı bir hukuk düzeninin işletildiğini belirtti. İktidar sıralarına seslenen Arıkan “Memleketimizin geleceği için bagajlarınızla birlikte siyaset sahnesinden uzaklaşın” dedi. “Bütçe, bir iktidarın hedef belgesidir” diyen Arıkan, şunları kaydetti:

“Bütçe, iktisadi bağımsızlığa verdiği önemin göstergesidir. Millî imkânları nasıl kullandığının ispatı, ne olup ne olmadığının beyanıdır. Kalkınmaya mı yoksa faize mi, betona mı yoksa üretime mi öncelik verdiğinin ilanıdır. Dünyanın en büyük imkânlarına sahip bir ülkenin bütçesi, nasıl olur da 23 yıl boyunca her sene açık verir? Bir kere bile mi denk bütçe akıllara gelmez? Bir kere bile mi şu faiz mikrobundan kurtulmak istenmez? 1 değil 2 değil 3 değil; tam 23 yıl boyunca bütçesi açık veren bir anlayışa bırakın ülke yönetimini, bakkal dükkânı bile teslim edilmez.”

‘ERDOĞAN, MECLİS’İ YOK SAYDI’

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bütçeyi sunma sorumluluğu Cumhurbaşkanı’na ait olmasına karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yine Meclis’e gelmediğini gelmemesini eleştirerek, “Parayı harcayan milletin huzurunda hesap vermelidir. Parlamentonun varlık nedeni budur” dedi. Dervişoğlu, “Milletin seçilmiş vekillerine kendi atadığı yardımcısını göndermeyi tercih etti. Hesap vermekten uzak, Meclis’i yok sayan bu tutum artık alışkanlık haline geldi” ifadelerini kullandı.

‘ÇARESİZLİK BÜTÇESİ’

Güvenlik güçlerinin ağır ekonomik koşullar altında görev yaptığını vurgulayan Dervişoğlu, “Gece gündüz demeden görev yapan polisimiz, jandarmamız yoksulluk sınırının altında yaşam savaşı veriyor. Bütçede onların hayatını iyileştirecek tek bir cümle dahi yok. Bunun yerine teröristleri ‘barış güvercini’ ilan ederek güvenlik güçlerimizin vicdanını yaralıyorsunuz” dedi. Ülkede mafya yapılanmalarının arttığını söyleyen Dervişoğlu, Barzani’nin Türkiye ziyaretinde ağır silahlı korumalarla dolaşmasını da eleştirerek “Her şehirde çete türedi. Çeteler internet üzerinden bayilik verir hale geldi. Barzani’yi bu ülkenin sınırları içinde kendi ağır silahlı adamları koruyorsa, bu bütçenin adı İçişleri bütçesi değil, çaresizlik bütçesidir” dedi.

‘U DÖNÜŞÜNE HAZIRLANIYORSUNUZ’

Açılım sürecine ilişkin konuşan Dervişoğlu, “‘Riskler yüksek, kartlar yeniden dağılıyor’ diyerek beka tehdidi anlatıyorsunuz. Bunun için PKK ile masaya oturdunuz. Cumhuriyetin ulus kimliğini ve üniter yapısını bile tartışmaya açtınız. Yarın yine çıkıp ‘yanılmışız, kandırılmışız’ mı diyeceksiniz? U dönüşüne başladığınızın işaretleri ortada” ifadelerini kullandı.

‘TERÖRİSTLE PAZARLIK YAPACAK KADAR ŞUURSUZLAŞTINIZ’

Açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan araştırma komisyonuna ilişkin “Toplantıların yarısı gizli” eleştirisinde bulunan Dervişoğlu, “Dilerim ve umarım ki beklentilerinie karşılık gelecek bir şey çıkarabilirsiniz. Ama siz yapmış olduğunuz ziyaretin tutanakların bile gizliyorsunuz. Biz terörsüz Türkiye masalıyla Türkiye’ye kabus yaşatmak istediğiniz için teröristle pazarlık yapacak kadar milli değerlerinizden uzaklaşıp, şuursuzlaştığınız için, namus ve şeref üzerine ettiğiniz yeminleri unuttuğunuz için; 85 milyonun hakkına hukukuna göz diktiğiniz için size de, bütçenize de hayır diyoruz” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu’nun konuşmasının ardından komisyon toplantılarının gizli tutanaklarına ilişkin yaptığı eleştiriye yanıt veren Kurtulmuş, komisyonun 19 toplantı yapıp yalnızca 3 tanesinin tutanaklarının gizli olduğunu söyledi. Dervişoğlu ise Kurtulmuş’a “En önemlileri gizliydi” yanıtını verdi.

DEM KONUŞTU, BAHÇELİ ALKIŞLADI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, konuşmasının başında Selahattin Demirtaş, Figan Yüksekdağ gibi tutuklu siyasilere selam gönderdi. Kürsüden terörist ele başı Abdullah Öcalan’ın yeni çözüm süreciyle ilgili “Bu süreç Kürtlerin cumhuriyete hukuk yoluyla katılmalarını sağlama sürecidir” sözlerini dile getiren Hatimoğulları, süreç kapsamında kendi önerilerini sıraladı. Hatimoğulları kayyımlara son verilmesini, adil bölüşümlü bir ekonomi sağlanmasını ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini istedi. Hatimoğulları “PKK çağrıya icabet etti, gereklilikleri yerine getirdi. Atılmış en somut adımlar burada atıldı. Herkes bu süreci çok doğru okumalı. Kim bunu araçsallaştırırsa kaybeder. Demokratik entegrasyon yasaları ve hukuka dayalı barış yasası bir an önce çıkarılmalıdır” dedi. Türkiye’de yaşayan yurttaşların Aziz Nesin’in “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” romanındaki karakter gibi yaşadığını söyleyen Hatimoğulları, bu sorunun düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Hatimoğulları 12 Aralık’ta Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya yürüyüş başlatarak 14 Aralık’ta Ankara’da katılan tüm yurttaşlarla “Bu bütçeye hayır” diyeceklerini söyledi.

ANAYASADA DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Tuncer Bakırhan ise, çözüm süreci konuşulurken bütçedeki savunma ve güvenlik payının artırılmasını eleştirildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan Kürt isyanlarını anımsatan Bakırhan “Kürt meselesinde yıllardır düğüm üstüne düğüm atılıyor. Mesele terör parantezine sıkıştırılıyor. Kürt meselesi eşit yurttaşlık, demokratik haklar, hukuk meselesidir. Kürt’ün hukukunu tanımak, üniter devlet içinde mümkündür. Kürt meselesi yıllarca düğüm aklıyla yürütüldü, sonuç hüsran oldu. Artık barışı çözüm aklıyla kuralım” dedi. 1921 anayasasını anımsatan Bakırhan “Mustafa Kemal meselesinde hakkaniyetin terazisini kurmak gerekiyor. 1921 anayasası kaleme alınırken yerel demokrasiyi kabul eden Mustafa Kemal’i silmemek, tarihin tozlu raflarından indirmek gerek” ifadelerini kullandı. Bakırhan’ın Öcalan’ın “süreçte yok sayılamayacak bir aktör” olduğunu söylemesi üzerine DEM Partili vekiller alkışlayarak ona destek verdi. “Öcalan’a yaşam ve çalışma şartları sağlanması gerektiğini” savunan Bakırhan “Cumhuriyet ilan edilmiş ama eksik bırakılmıştır. Bunu Kürt olgusunu cumhuriyetin yasallığına ekleyerek tamamlayabiliriz. Anayasada kimlikler üstü bir dil kullanabiliriz. Anadilde eğitimi güvence altına alabiliriz. Demokratik entegrasyon yasalarıyla toplumsal uyumu güçlendirebiliriz. Barış yasasıyla sınıfsal gerilimleri çözebiliriz” diye konuştu. Ana muhalefet çevrelerine seslendiğini söyleyen Bakırhan “İlkesel bir duruşla barışı armağan etmek zorundayız. Kürt meselesinde çözümü erteleyen muhalefet, alternatif olamaz” dedi. Bahçeli, konuşmasının sonunda Bakırhan’ı alkışladı.

‘SANİYEDE 495 BİN LİRA VERGİ’

CHP lideri Özel, konuşmasının başında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirdi ve Meclis’in yasama yılının açılışına katılmadıkları için kendilerini hedef alan Erdoğan’ın dün bütçeyi sunmaya gelmediğine dikkat çekti. Özel, “Meclis’e saygı; gelip bu millete bütçenin hesabını vermekle olur. Allah kimseyi kendi bütçesini savunamayacak duruma getirmesin” dedi. Daha ilk sayfasında bütçe açığı olan bir bütçe teklifinin getirildiğini belirten Özel “Faiz gideri yüzde 40 artışla, cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz gideri. Yüz liranın yirmisi faize ödenecek. Bütçe gelirinin neredeyse tamamı ise vergilerden” ifadelerini kullandı. Vergi adaletsizliğine tepki gösteren Özel “Yeni yılda saniyede 495 bin lira vergi ödeyeceğiz. Bu ülkede tüketim ürünlerine özel tüketim vergisi ödeniyor. Ama 50 bin liralık saatten değil, kordonundan vergi alınıyor” dedi. Vergilerden örnekleri hazırladığı pankartlarla gösteren Özel “73 bin liralı bir beyaz yakalının ödediği gelir vergisi, üç maaşı kadar” ifadelerini kullandı.

CHP’NİN ÖNERİLERİNİ SIRALADI

CHP’nin yeni bir parti programı hazırladığını anımsatan Özel, programdaki çözüm önerileriyle ilgili şunları kaydetti:

49 önergemiz reddedildi: Programımıza göre bütçede toplamda 49 değişiklik önergesi verdik ama hepsi reddedildi. Biz, dolaylı vergileri yüzde 30’lara düşüreceğiz. Eğitim, kira, sağlık harcamaları doğrudan vergiden düşecek.

Eğitimde çözüm önerileri: Bugün getirdiğiniz bütçede eğitime ayrılan pay yüzde 15’e gerilemiş. Erdoğan bugün 1 milyon atanmayan öğretmen karşısına çıktığında sinir krizleri geçirmektedir. 100 bin öğretmen ataması hemen yapılması gerekmektedir. Biz eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. Devlet okullarını bitiren her genç bir yabancı dili konuşacak, kaliteli eğitime sadece zenginler ulaşmayacak. Öğrencilere her gün bir öğün ücretsiz yemek vereceğiz. Ücretsiz temiz okul suyu uygulaması yapacağız. Yoksulun çocuğu tuvalet çeşmesine ağzını dayamayacak. Şu ana kadar belediyelerimizle 770 kreş açtık. İktidarımızda her mahallede açacağız. Mümkün olan bütün köy okullarını açacağız. Mülakat kalkacak, liyakat gelecek.

Sağlığa kamucu bakacağız: Aylar sonrasına randevular veriliyor. Zenginsen özel hastanede işini hallediyorsun. Milleti sınıflara bölen AKP’nin kara düzeni budur. Bu kara düzende yeni doğan bebekler bile güvende değil. Sağlıkçılar şiddet riski altında. Son 5 yılda 11 bin 700 doktor ülkeyi terk etmiştir. O doktorların aileleri de sandıkta sözünü söyleyecek, bu millet kimin gidip kimin kalacağına karar verecek. Biz kamuyu güçlendireceğiz. Mümkün olan tüm devlet hastenelerini ve askeri hastaneleri yeniden açacağız. İlaca erişimi güvence altına alacağız. Performans sistemini kaldıracak, emekliliğe yansıyan temel ücret getireceğiz. Mevcut şehir hastanelerini koruyacak ancak şehir hastaneleri anlayışından vazgeçeceğiz.

Barınma krizi: Büyükşehirlerde ortalama kira 30-35 bin bandında. Biz iktidarımızda sosyal konut seferberliği başlatacağız. TOKİ buraya odaklanacak. Dar gelirliler, emekliler, emekçiler için ayrı ayrı kiralık ve satılık konutlar üreteceğiz. CHP döneminde gelire göre kira uygulamasına geçeceğiz. Sosyal konutta kura hileleri son bulacak.

Üreticiyi destekleyeceğiz: Samandan mercimeğe ithalat bağımlısı olduk. Türkiye gıda enflasyonu en yüksek üçüncü ülke. Cevdet Yılmaz ‘Tarımda eksi 12.7 büyüme kaydettik’ dedi. Öyle büyüme olmaz, küçülme olur. Siyaset her zaman alkış almak değildir. Bu kürsü özeleştiri yapmayı da ister. Gayri safi milli hasılatın yüzde 1 olarak çiftçilere destek verilmesi gerekiyor. 772 milyarı çiftçiye verseniz bugünkü desteğin beş katını alacak. Çiftçiye kanuni destekleri vereceğiz. Çiftçi kredilerinin faizlerini sileceğiz.

Esnaf Bakanlığı kuracağız: CHP esnaftan taraftır, bu bütçeyi getirenler zenginden taraf. İktidarımızda Esnaf ve Ticaret Bakanlığı kuracağız. Bu işi bilen birisini oraya oturtacağız. Kira yükünü hafifleteceğiz. Lobilere teslim olanlardan olmayacağız, iktidarımızın ilk altı ayında süpermarketlerle ilgili net düzenlemelerle esnafı da tüketiciyi de koruyacağız.

İşsizlikle mücadele: Bu bütçe yine işsizlere işsizlik vaadediyor. Bu iktidar İşsizlik Sigorta Fonu’ndan duble yol yaptırdı. Buna son vereceğiz. Kadınlar, gençler iş gücüne katılacak. Engellilerin istihdam kotaları artırılacak.

İktidara MESEM tepkisi: MESEM’lerde iki yılda 17 çoçuk hayatını kaybetti. Bir çocuğun üzerine sunta düştü, biri elektrik akımına kapıldı. Bu durumda iktidarda hiç utanan yok. Protesto eden TİP’li 16 genci tutukladılar. Meclis olarak bir şey yapalım bu işe. Çocuk işçiliğiyle mücadele geçen sene 28 milyondu, bu sene 0’a indirdiler. AKP’nin kara düzeninin boynunda bu büyük bir vebaldir. Biz tüm iş yerlerinde iş güvenliği standartlarını zorunlu kılacağız.

Öğrencilere vaatler: Cumhuriyet yurtlarının inşası CHP iktidarının ilk yılında ilk talimattır. Öğrencilere verdiğiniz kredi 3 bin lira. Gençler Avrupa’nın en pahalı ve yavaş internetini kullanıyor. Okuyanlar, okumayanlardan daha işsiz. Gençlerin yüzde 70’i “İmkanım olsa yurt dışına giderim” diyor. Buna mani olmak lazım. Bizce beka sorunu başka ülkelerin Türkiye üzerinde hesap yapması değildir. Asıl beka sorunu gençlerin kafada valiz toplamasıdır. Gençlere sesleniyorum; sakın bir yere gitmeyin. CHP iktidara gelecek, ülkeyi ayağa kaldıracak. Gençlerin aldığı ilk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldıracağız. Ülkeyi fiber ağlarla öreceğiz. Avrupa’nın en ucuz internetini kullandıracağız. Fikrini söylediği için gözaltına alınma korkusunu sileceğiz. Sanatçıların giyimi kuşamından alınıp sorgulandığı bir Türkiye olmayacak.

Emekli maaşını artıracağız: En düşük emekli maaşı 16 bin 800 lira. Açlık sınırı 30 bin lirayken bu ücretler zulümdür. Erdoğan’ın “nereden nereye” şarkısını değil de emeklilerin acı şarkısını dinleyin. Biz en düşük emekli maaşını asgari ücrete çıkartacığız. Sonra bir buçuk asgari ücrete yükselteceğiz.

Asgari ücret 39 bin lira olsun: Asgari ücrete yüzde 25 zam hesabı yapıyorsunuz. Asgari ücret 27-28 bin lirada kalırsa yeni bir sosyal krizle karşı karşıya kalırız. Gelin 39 bin lira yapalım. İktidarımızda asgari ücret yılda en az iki kez, enflasyonun çift haneli olduğu yıllarda dört kez güncellenecek.

Dış politika eleştirileri: Erdoğan’ın Trump ile kurduğu ilişki; parti ve kendi menfaatlerini önceleyen bir ilişkidir. ABD elçisinin ‘meşruiyet’ sözlerine Erdoğan ‘Siz kim oluyorsunuz?’ diyememiştir. Bugün Gazze halkı vatanından sürülmek istenirken bu büyükelçi, İsrail’le işbirliği diyebilmekte, Erdoğan bunu yalanmaya bile kalkışamamaktadır. Erdoğan ya haddini bildirsin ya da yere batsın meşruiyeti. İktidarımızda Türkiye, dünyadaki hiçbir lidere boyun bükmeyecek.

‘KARDEŞÇE YAŞAMAYA GELİYORUZ’

Konuşmasının sonunda 19 Mart sürecine değinen Özel; AKP sıralarına seslenerek “Bu kez tankla değil, cübbeyle geldiler. Erdoğan artık partisine değil, yargı kollarına güvenmektedir. Arkadaşlar tepkimizi haklı görmelisiniz. 9 aydır biz neler yaşadık biliyor musunuz?” diyerek iddianame çıkmadan önce kendilerine atılan ama iddianamede yer almayan suçlamaları sıraladı. Bu sırada AKP sıralarından Özel’e laf atanlar oldu. “Bu saydıklarım yalan bilgiyi alenen yayma değil mi?” diye soran Özel “Allah için bu memlekette ikili hukuk yok mu?” dedi. Yargılamaların canlı yayınlanması için yapılan çağrıları ve bu konuda getirdikleri yasa teklifini anımsatan Özel “Niye hayır oyu verdiniz? Çünkü iddianamenin arkasında siz de kimse de duramıyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde yargılanma sürecini anlatan Özel “Bu kadar hukukçu var, masumiyet karinesi var. İmamoğlu şu an İBB Başkanı. Bu dili nasıl kabul edebilirsiniz?” sorusunu yöneltti. Özel “Gün gelecek herkes bağımsız yargı önünde hesap verecek. Namuslu hiçbir savcı bizden korkmasın. Ama cellatlık yapmaya çalışanlar korksunlar” diye konuştu. Bazı AKP’liler Özel’e “Aday ol” diye laf attı. Özel sözlerini “Bu ülkeyi seven kendi hesabına devleti alet etmesin. Bu ülkeyi seviyorsanız mertçe mücadele edeceksiniz. Bu Meclis artık milletin meclisi değilse bizim için her cadde, sokak meclistir. Milletin kalbinde siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin barış hesaplarının birilerinin çıkarlarına kurban edilmemesi için samimi bir çabada olacağız. Kimseye kötülük yapmaya değil, 86 milyona elini uzatmaya, bu ülkeyi kalkındırmaya, kardeşçe yaşamaya geliyoruz” diyerek bitirdi.