'14 Mayıs'ta terör örgütleri de sandığa geliyor' diyen Binali Yıldırım: 'Siyaset bel altından yapılmamalı'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 11:30

Güncelleme: 11.05.2023 - 11:30

Seçim çalışmaları kapsamında Konya'ya gelen ve ilk olarak İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nı hedef aldı, Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili konuştu.

MİLLET İTTİFAKI'NI HEDEF ALDI

Millet İttifakı'nın, menfaat ittifakı olduğunu öne süren Binali Yıldırım, şunları söyledi:

''Bu seçimlerde Cumhurbaşkanımızın karşısında oluşan Millet İttifakı'na baktığımız zaman. Burada farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben bu ittifakın adını Millet İttifakı'ndan ziyade 'menfaat ittifakı' diye tanımlamayı daha uygun görüyorum. Çünkü daha seçim gerçekleşmeden makamların dağıtılması, hangi kurumların, hangi yöneticilerin, nasıl atanacağı gibi birçok konu, kamuoyunun önünde insanların hayretle izlediği bir tiyatroya döndü.

Düşünün ki 2 ilin belediye başkanı var. Seçilmişler görev verilmiş. Görevlerini yerine getirme yerine veya getirme gibi bir dertleri olmadan bu sefer daha ileri bir göreve tayin ediyorlar ve seçimin yapılmasını da beklemiyorlar. Kendilerini cumhurbaşkanı gibi takdim ettiriyorlar. Bu bizim insanımızın aklıyla alay etmekten, başka bir şey değildir. Bu göreve onları seçenlere en hafifinden, yapılan en büyük saygısızlıktır. Hukuk devletinde de asla olmaması gereken bir şeydir ''

'FETÖ'NÜN BEL ALTI İNSANLARI İNFAZ ETMEYE YÖNELİK FAALİYETLERİDİR'

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili olarak da bunun bir FETÖ taktiği olduğunu belirterek şöyle konuştu:

''Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili dünden beri, kamuoyunda bir gelişmeyi birlikte yaşıyoruz. Bu ve buna benzer olayları biz daha önce de gördük, yaşadık. 17-25'te gördük. Daha önce rahmetli Baykal'ın şahsıyla ilgili gördük. Bunların tamamı FETÖ taktikleridir. FETÖ'nün bel altı insanları infaz etmeye yönelik, itibarını yok etmeye yönelik faaliyetleridir. Dolayısıyla Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz.

Eğer yarışacaksanız, hatırlayın, Muharrem İnce'yi uzun zaman siyasi baskı, mahalle baskısıyla yıldırmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca da bilindik, okyanus ötesi FETÖ yöntemleriyle kişisel meselelerine iftiralara başvurmaktan da çekinmediler. Bizim tavsiyemiz Sayın İnce'nin bunlara aldırış etmemesi, mücadelesini aynen devam etmesidir. Bir kez daha şahsına yapılan bu çirkinlikleri şiddetle kınıyorum. Siyaset bel altından yapılmamalı, siyasetin de bir ahlakı olması gerektiğini herkes bilmelidir."

BİNALİ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

14 Mayıs'a sayılı günler kala yine provokatif dile sarılan Ankara'da konuşan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Pazar günü yapılacak seçimde ilk defa terör örgütleri de sandığa geliyor" diye konuşmuştu.