14 Ocak’ta yapılacak miting için 81 ilden katılım bekleniyor: ‘Anayasaya sahip çıkıyoruz’
CHP, genel başkan Özgür Özel’in pazar günü Tandoğan Meydanı’nda yargı krizine karşı yaptığı miting çağrısı için “Sahip çıkıyoruz” sloganıyla hazırlıklarına başladı.
Mitinge partinin 81 ilinden üyelerinin katılımı bekleniyor. Ayrıca parti kurmayları sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve sendikalara da davet yapıyor.
Yaşanan yargı krizinin sadece Can Atalay’la ilgili olmadığını söyleyen partililer, “Ortada tüm insanların haklarını güvence altına alan anayasamız üzerinden bir devlet krizi var. Anayasayı tanımamanın getireceği sorunları kestiremeyiz. Bu yüzden toplumun tüm kesimlerini, farklı görüşleri desteleyen tüm seçmenlerini anayasaya sahip çıkmaya çağırıyoruz” diyor.
Hazırlanılacak afişlerde anayasanın temsil ettiği “adalet, demokrasi, eşitlik, özgürlük” gibi değerlere sahip çıkıldığının vurgulanacağı görseller olacağı belirtildi. Miting için sosyal medyadan da “Sahip çıkıyoruz” etiketiyle paylaşımlar yapılmaya başladı.
PARTİLERE DAVET
Miting için diğer partilere de temsilen birer davet gidebileceğini söyleyen ve İYİ Parti’nin mitinge katılmayacağını açıklamasını değerlendiren CHP’liler, “Anayasaya sahip çıkmak isteyen her görüşteki insanı, hangi partiyi desteklerse desteklesin meydana bekliyoruz” dedi.
Yaşanan yargı krizinin
sadece Can Atalay üzerinden
değerlendirilemeyeceğini
söyleyen kurmaylar,
“Ortada tüm insanların
haklarını güvence altına alan
anayasamız üzerinden bir
devlet krizi var. Yarın başka
hangi anayasa maddesine
uyulmamasından kriz çıkacak
bilemeyiz ve bu her insanın
hakkını güvencesiz bırakır.
Bu yüzden toplumun tüm
kesimlerini, farklı görüşleri
destekleyen tüm seçmenleri
anayasaya sahip çıkmaya
çağırıyoruz” ifadelerini
kullandı.
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