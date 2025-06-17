15 baronun başkanından DEM Parti'ye 'süreç' ziyareti... Tuncer Bakırhan: 'Bahçeli'nin çıkışı, Öcalan'ın dünyada ezber bozan çağrısı bizi çok umutlandırdı'

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van Baro Başkanları, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti.

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile milletvekillerinin de katıldığı ziyarette, süreçte yaşanan gelişmeler ele alındı.

Barolar, sürece ilişkin hazırladıkları ve içinde yasal, anayasal ve toplumsal konularda çalışmaların olduğu dosyaları Bakırhan’a teslim etti.

Bakırhan, Barış ve Demokratik Toplum Sürecini desteklediklerini belirten baro başkanlarına ziyaretleri için teşekkür ederek, bu sürecin 40 yıldır kendini tekrar eden Kürt meselesinin müzakere ve demokrasiyle çözülmesi süreci olduğunu söyledi.

"BU SÜRECİ BARIŞ SÜRECİYLE TAÇLANDIRMAYAN KAYBEDER"

Bakırhan, hem Ortadoğu’daki hem Türkiye’deki gelişmelerin herkesi bu çözüme zorladığını kaydederek, "Bu süreç, 50 yıllık savaş ve çatışmanın sonlandırılması, Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesi sürecidir. Bu süreci, barış süreciyle taçlandırmayan, kim olursa olsun, kaybeder. Demokratik olmayan bir ülkede yaşanan sorunlar en çok hukuku ilgilendiriyor. Bu konuda da en çok sizler zorlanıyorsunuzdur" dedi.

"Bahçeli’nin çıkışı, Öcalan’ın dünyada ezber bozan çağrısı ve örgütünün buna olumlu yanıt vermesi bizi çok umutlandırdı" diyen Bakırhan, "DEM Parti olarak başından beri sürece inandık ve katkı veriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında süreci anlatmak için toplantılar yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZDA RAPORLARDAN YARARLANACAĞIZ"

Bakırhan, baro başkanlarına yaptıkları çalışmaları çok kıymetli ve önemli gördüklerini söyleyerek diğer meslek örgütleri, odalar ve sivil toplum örgütlerinden de sürece katkı için benzer çalışmalar beklediklerini kaydetti. Bakırhan, Kürt halkının sürece inandığını ve desteklediğini belirterek, "Kürt’ü kardeş gören bir yaklaşımı egemen kılmamız gerekiyor. Bu süreç eğer yürürse, Türkiye demokratikleştirecek ve bölgedeki yangınlardan korunacak" dedi. Bakırhan, baro başkanlarına önerileri ve raporları için teşekkür ederek, sundukları raporları çalışmalarında değerlendireceklerini söyledi.