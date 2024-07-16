15 Temmuz programlarında AKP'li vekillerin yeri boş kaldı

Yayınlanma: 16.07.2024 - 12:23

Güncelleme: 16.07.2024 - 12:23

Aydın’da darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla dün çeşitli programlar düzenlendi. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, Tellidede ve Kemer Mezarlığı’nda şehitliklerin ziyareti ile devam etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyet daha sonra Efeler İlçe Merkezi’ndeki kavşakta bulunan Şehitlik Abidesi’ne ve Meydan’da bulunan Çanakkale Şehitleri Abidesi’ne karanfil bıraktı.

Akşama kadar devam eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gece Kent Meydanı’ndaki temsili demokrasi nöbeti ile sona erdi.

AKP'Lİ VEKİLLERİN ETKİNLİĞE KATILMAMASI DİKKATİ ÇEKTİ

Başta çelenk sunumu ve diğer etkinlikler olmak üzere sabahtan gece yarısına kadar devam 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde AKP Aydın Milletvekillerine yer ayrılmasına rağmen vekillerin yeri boş kaldı.

Birçok yurttaş böylesine önemli bir günde programların hiç birine AKP Aydın Milletvekillerinin katılmamasını şaşkınlıkla karşıladı.

Programa katılan tek isim CHP’nin Aydın Milletvekili Evrim Karakoz oldu.