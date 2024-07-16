AKP’li Rümeysa Kadak çark etti

Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.07.2024 - 04:00

“Bu işin siyaseti yok. Hayvan sevgisi, hayvanların hakkının korunması aslında siyasetle değil, merhametle ilgili” ifadelerini kullanan Kadak, orada bir “hayvansever” olarak bulunduğunu ve bu yasanın bir son değil bir başlangıç olduğunu çünkü hayvan haklarının büyük bir mücadele olduğunu söyledi.

Kadak’ın hayvan hakları için çark ettiği ortaya çıktı.

Kendisinin de bir hayvan hakları savunucusu olduğunu iddia eden ve sosyal medya hesaplarında bu yönde paylaşımlar yapan Kadak’ın, AKP’nin sokak hayvanlarının “ötanazi” yoluyla katledilmesini öngören ve belediyelere hayvanları öldürme yetkisi veren yasa teklifinde imzası olduğu görüldü.

