AKP’li Rümeysa Kadak çark etti

AKP, 2021’de Hayvanları Koruma Yasası ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifini Meclis’e sundu. O dönemde de hayvan hakları savunucuları tarafından yetersiz bulunan teklif için AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, genel kurul görüşmelerinde söz aldı.

Doğa Öztürk
Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00
AKP’li Rümeysa Kadak çark etti
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“Bu işin siyaseti yok. Hayvan sevgisi, hayvanların hakkının korunması aslında siyasetle değil, merhametle ilgili” ifadelerini kullanan Kadak, orada bir “hayvansever” olarak bulunduğunu ve bu yasanın bir son değil bir başlangıç olduğunu çünkü hayvan haklarının büyük bir mücadele olduğunu söyledi.

Kadak’ın hayvan hakları için çark ettiği ortaya çıktı.

Kendisinin de bir hayvan hakları savunucusu olduğunu iddia eden ve sosyal medya hesaplarında bu yönde paylaşımlar yapan Kadak’ın, AKP’nin sokak hayvanlarının “ötanazi” yoluyla katledilmesini öngören ve belediyelere hayvanları öldürme yetkisi veren yasa teklifinde imzası olduğu görüldü.


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