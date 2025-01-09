''15.00'da büyük sürprizlerimiz olacak'' demişti: CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yapıyor

Yayınlanma: 09.01.2025 - 15:32

Güncelleme: 09.01.2025 - 15:55

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış etkinliğinde açıklamalarda bulunuyor.

Özel, bugün yaptığı açıklamada saat 15.00'i işaret ederek ''Büyük sürprizlerimiz olacak'' demişti.

Özgür Özel'in açıklamasından bazı kısımlar şöyle:

''6 Şubat'ta bundan iki yıl önce gelecek ay 2. yılı dolacak. Büyük bir deprem yaşandı. Fay hattı 10 şehri yerle bir etti. Mersin o şehirlere en yakın ilimizdi. Tam 450 bin depremzedeye, Vahap Başkan ve üç belediyemiz hepimiz adına ev sahipliği yaptılar. BU iktidar bu ev sahipliği için Mersin'e bir kuruş ilave bir şey yollamadı.

Hizmetler aksasın diye ellerinden gelen her engellemeyi yaptılar. Katkı sağlayın dedik kabul etmediler. Yurt dışından destek bulundu, imza atmayıp o paraların gelmesine dahi engel oldular.

Buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Bakın Erdoğan diyor ki yüksek fiyatların sorumlulularını boykot edin. BU çağrıyı sahipleniyorum. Enflasyon yüzde 80’ken TÜİK enflasyonu yüzde 40’ken, asgari ücretliyi yüzde 30’a emekliyi yüzde 15’e razı etmeye çalışıp çorbayı kaynattırmayanlara, doğal gaz faturasını ödenemez hale getirenlere, emekliyi emekçiyi sürükleyenlere, tarımda çiftçiyi limon üreticisini perişan edenlere, esnafı siftahsız kepenk kapatmaya mahkum edenlere karşı, bundan sonra protesto haktır.

31 Mart seçimlerinde, bugün iktidarı uyarmanın, iyi belediye başkanı seçmenin, iktidara, ‘aklını başına al’ demenin, sarı kart göstermenin zamanı demiştim. O gün sarı kart gösterdiniz Tayyip Bey anlamadı. Sizin sesinizi duydu mu? Peki bu verdiği maaşla, 14 bin 500 lirayla geçim olur mu? Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. Hazır mısınız? Mersin’den başlıyoruz ve bütün Türkiye’deki emeklileri, asgari ücretlileri tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye devam ediyorum.

''CEBİNİZDE KIRMIZI KART BULUNDURUN''

Emekliler, bundan sonra Türkiye’nin 4 bir yanında cebinizde kırmızı kart bulundurmaya, bu düşük maaşları çektikçe bu zulmü gördükçe, iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye hazır mısınız?''