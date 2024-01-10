‘17 yıldır hukuk devletine hasret kaldık’
CHP’nin 14 Ocak’ta Tandoğan Meydanı’ndaki “anayasaya saygı” mitingin çağrısı, 9 Aralık 2007’de yine Tandoğan Meydanı’nda yapılan “Bağımsız Yargı” mitingi yeniden anımsattı.
Mitinge Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere Yargıçlar ve Savcılar Birliği, Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği, Cumhuriyet Okurları başta çok sayıda baro, sendika ve sivil toplum örgütünün de aralarında bulunduğu 200’ün üzerinde kurum destek vermişti.
Mitingde o günlerde yasalaşan Hâkim ve Savcılar Yasası protesto edilmişti. Avukat Nazan Moroğlu da mitingde yaptığı konuşmada laik hukuktan ödün verilmesinin en çok kadınları ilgilendirdiğinin altını çizmişti.
Cumhuriyet’e konuşan İstanbul
Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü
Moroğlu, “Aradan geçen yıllarda
iktidarın adım adım laik eğitimden, laik
hukuktan geri gidişleri yoğunlaştı. Artık
anayasa ve hukuk devleti yok sayılıyor.
Yargının bağımsızlığı da tarafsızlığı
da kalmadı. Hukuka hasret kaldık.
Cumhuriyetimize sahip çıkmak için bir
kez daha Tandoğan’dayız” ifadelerini
kullandı.
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