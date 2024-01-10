‘17 yıldır hukuk devletine hasret kaldık’

Yayınlanma: 10.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2024 - 04:00

Mitinge Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere Yargıçlar ve Savcılar Birliği, Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği, Cumhuriyet Okurları başta çok sayıda baro, sendika ve sivil toplum örgütünün de aralarında bulunduğu 200’ün üzerinde kurum destek vermişti.

Mitingde o günlerde yasalaşan Hâkim ve Savcılar Yasası protesto edilmişti. Avukat Nazan Moroğlu da mitingde yaptığı konuşmada laik hukuktan ödün verilmesinin en çok kadınları ilgilendirdiğinin altını çizmişti.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Moroğlu, “Aradan geçen yıllarda iktidarın adım adım laik eğitimden, laik hukuktan geri gidişleri yoğunlaştı. Artık anayasa ve hukuk devleti yok sayılıyor. Yargının bağımsızlığı da tarafsızlığı da kalmadı. Hukuka hasret kaldık. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için bir kez daha Tandoğan’dayız” ifadelerini kullandı.

