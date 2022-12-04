18 IŞİD'li terörist yakalandı! Aralarında 'maliye emiri' de var

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye’de düzenlenen operasyonlarda terör örgütü IŞİD’in sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı.

AA
04 Aralık 2022 Pazar, 12:36
18 IŞİD'li terörist yakalandı! Aralarında 'maliye emiri' de var
Abone Ol google-news

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü IŞİD'in maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 teröristin yakalandığı bildirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlamaya hazır 10 kilogram el yapımı bomba düzeneği, 4 bomba elektronik devre kartı, kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca ve 253 fişek ele geçirildi.


IŞİD suriye içişleri bakanlığı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler