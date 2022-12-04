18 IŞİD'li terörist yakalandı! Aralarında 'maliye emiri' de var
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye’de düzenlenen operasyonlarda terör örgütü IŞİD’in sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü IŞİD'in maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 teröristin yakalandığı bildirildi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlamaya hazır 10 kilogram el yapımı bomba düzeneği, 4 bomba elektronik devre kartı, kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca ve 253 fişek ele geçirildi.
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