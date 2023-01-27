18 milletvekili hakkında 26 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM’de
HDP ve DBP eş genel başkanlarının da aralarında bulunduğu 18 milletvekili hakkında 26 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu. Karma Komisyon'a havale edilen fezlekeler arasında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e ait 1 dosya da bulunuyor.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz dahil 18 vekil hakkında 26 yeni dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 26 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a ait 2, DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'e ait 2, HDP'den Van milletvekilleri Sezai Temelli'ye ait 4, Tayip Temel'e ait 2, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'e ait 2, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'e ait 2, Van Milletvekili Murat Sarısaç, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, İzmir Milletvekili Murat Çepni, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Mardin Milletvekili Ebrü Günay, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'ye ait 1'er ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e ait 1 dokunulmazlık dosyası komisyona sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan'ın adaylığı mümkün değildir'
- Sancaktepe'de baba ve 3 çocuğu ölü bulundu
- ‘Parti görüşü gibi aktarmış’
- Kadınlığı sömüren AKP’li
- Ailesinden MHP'li Yalçın'a zehir zemberek sözler
- MHP milletvekilinin olduğu eve giden polise tayin
- 6’lı masanın en zor toplantısı oldu
- HDP'den Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili açıklama
- İYİ Parti ve CHP'den ortak karar
- Avukat Serdar Öktem de tutuklandı