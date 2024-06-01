'1961 Anayasası'ndan Bugüne' konulu söyleşi yapıldı: Gazetemiz imtiyaz sahibi Alev Coşkun da konuşmacı olarak yer aldı

Yayınlanma: 01.06.2024 - 18:19

Güncelleme: 01.06.2024 - 18:22

Gazetemiz imtiyaz sahibi, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alev Coşkun, bugün CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen “1961 Anayasa’sından Bugüne” konulu söyleşide konuşmacı olarak yer aldı.

Söyleşide gazetemiz yazarı ve Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, gazetemiz yazarı-Basın Konseyi eski başkanı ve CHP İstanbul Eski milletvekili Oktay Ekşi ve Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Kabasakal da konuşmacı olarak bulundu. Konukların yanı sıra söyleşiye CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, partililer ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Söyleşi öncesinde söz alan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, gelen konukları selamlayarak 1961 Anayasası’nın öneminden bahseden bir konuşma yaptı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLADI

Söyleşiyi Doç.Dr Mehmet Kabasakal yönetti. 1961 anayasanın öneminden bahseden Kabasakal, “1961 anayasası 1950-60 döneminde Demokrat Parti’nin tutumlarına karşı geliştirilmiş bir anayasadır. 1961 anayasası yargı bağımsızlığını, üniversite özerkliğini ve basın özgürlüğünü sağladı” dedi.

DEMOKRASİ YOLUNDA ADIMLAR ATILDI

Kabasakal’ın ardından söz alan Altan Öymen, 1946 Türkiye Genel Seçimleri zamanında yaşananlardan bahsetti. Öymen, o yılları “Türkiye’nin anayasayla kavuşması 1876 zamanlarından. O anayasa daha sonra başka anayasal ortaya çıkana kadar Türkiye’nin anayasası gibi görüldü. 1946’da Türkiye’de demokratikleşme yolunda hızlı adımlar atıldı. Demokrasi yolunda mesafeler alındı, devrimler oldu. 1924 anayasasıyla kadınlar eksik olan hakları onlara verildi. Yeni partiler kuruldu. 2 tane de sosyalist parti kuruldu” ifadeleriyle anlattı.

COŞKUN İNÖNÜ'YLE ANISINI ANLATTIı

Daha sonra Alev Coşkun söz aldı. Burada konuşan Coşkun, “1950 seçimi demokratik hukuk devletine yakışır, yargıç denetiminde, tamamen adil hak ve özgürlüklere sahip hukuka bağlı bir seçim kanunuyla yapılmıştır” dedi.

1959 yılında CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün başından geçen bir olayı anlatan Coşkun, “CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve beraberindeki milletvekilleri Ege Bölgesi’nde konuşmalar yapmak istiyordu. Uşak’ta iken İnönü’nün kafasına taş atıldı. Oradan İzmire’e gitti ve burada da büyük hadiseler yaşandı. Buradan İstanbul’a gelirken ise Topkapı’yı polis tutmuştu. İnönü’nün ve Bülent Ecevit’in olduğu arabada CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı olarak ben de vardım. Bülent Ecevit kartını gösterince yoldan geçebildik.10 arabalık bir konvoyla Topkapı’ya geldik. Arabanın önünden bir araba geçti. Durduk ve arabanın önünü kesen arabanın içinde İstanbul Trafik Müdürü Celal Kosova indi. Daha sonra ise Demokrat Partililer İsmet Paşayı linç etmek için gelmiş olduklarını gördük. Kalabalık dağılınca geçti geçtik ve ileride İnönü’yü halk bekliyordu” dedi.

"AKP YENİ ANAYASA YAPAMAZ"

AKP’nin yeni anayasa tartışmalarına da değinen Coşkun, “AKP yeni anayasa yapamaz. Sen zaten bugünkü Anayasaya uymuyorsun, nasıl yeni anayasa yaparsın. Ne hukuk ne devlet sana yeni anayasa yaptırmaz” dedi.

"EN SEVİYELİ MECLİS'Tİ"

Coşkun’un konuşmasının ardından Oktay Ekşi söz aldı. Ekşi, yeni anayasayı hazırlamak için kurulan Kurucu Meclis’ten bahsetti. Ekşi, “Kurucu meclis benim değerlendirmeme göre parlemento tarihimizin en seviyeli meclisiydi. Özellikle konunun uzmanı olan anayasa hukukçuları çalışmalara hızla başladı ve gece gündüz demeden çalıştı. 1961 Anayasası demokratik ve Atatürk ilkelerine bağlılığı esas olan bir anayasa oldu. İnsan hakları da bu anayasanın temel özelliklerinden biriyidi. 9 Temmuz 1961 tarihinde bu anayasa referanduma sunuldu. O tarihte referandum kavramı toplumun bilmediği bir kavramdı” dedi.

Yurttaşların ilgi gösterdiği söyleşi, soru-cevap bölümününün ardından sona erdi.