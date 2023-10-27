Gazetemiz imtiyaz sahibi Alev Coşkun’a ödül

Yayınlanma: 27.10.2023 - 16:35

Güncelleme: 27.10.2023 - 16:35

İstanbul’daki 17 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak üzere oluşturduğu 100. Yıl Plaftormu, dün Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlediği sempozyumla 100. Yıl kutlamalarına başladı. İki bölümden oluşan sempozyumun açış konuşmasını 23. Dönem İstanbul Milletvekili, Kadın Araştırmaları Derneği (KAD) Başkanı Prof. Dr. Necla Arat yaptı.

Arat konuşmasında, “21 yıllık AKP iktidarında öğretim birliği konusunda, laiklik ilkesinde, Diyanet bünyesinde büyük yaralar açıldı. Eğitim sistemi ve çocuklarımız üzerinde yeni bir rejim oluşturulmaya çalışılıyor. Bu konuda uyarıları her yerde yapmalıyız. Cumhuriyet’in 100. yılında anaokullarında mescit açılması zorunlu hale getirildi. Tüm çağdışı ve anayasaya aykırı değer yargılarının yaşama geçirildiği üniversite ve kamunun içinde işleyen bu düzen değiştirilmelidir. 29 Ekim 2023 eğitimdeki dinci, gerici yapıya kesinlikle son vereceğimiz aydınlık bir geleceğin müjdecisidir. Ne mutlu bu kutlu seferberliğe katılacak olanlara” ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK’ÜN DEHASINA BORÇLUYUZ"

Arat’ın konuşmasının ardından platform tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle verdiği “Cumhuriyetimizin Altın Çocukları” ödülü, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Alev Coşkun’a ve eski Adalet Bakanı, önceki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr Aysel Çelikel’e takdim edildi. Ödülün ardından söz alan Çelikel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Beni bu önemli ödülle onurlandıran 100. Yıl platformunun nice altın çocuklar yetiştiren bu ülkeye yeni ödüller hazırlamalarını diliyorum. 1923’den beri yaşadığımız bütün güzellikler ve güzel anılar devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ün eseridir. Böyle olmaya devam edecektir. Eğer bu topraklar üzerinden bağımsız bir vatan sahibi olmuşsak, bizler kul iken bir birey ve vatandaş olmuşsak bunları Atatürk’ün dehasına borçlu olduğumuzu ısrarla söylemek zorundayız”

"BU GÜNÜ UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Gazetemiz imtiyaz sahibi Alev Coşkun’a ödülünü avukat Nazan Moroğlu verdi. Ödülün ardından konuşan Coşkun, Aysel Çelikel ile bu ödülü almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, “2 gün sonra Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yıldönümüne ulaşacağız. Bu günü unutturmaya çalışıyorlar ama halkımız unutmuyor. Cumhuriyet’in 100. yıldönümünü saraylarda kutlamak yerine sokaklarda halk tarafından kullanılması çok daha değerlidir. 29 Ekim 1923’de ilan edilen Cumhuriyet 3 önemli değere dayanıyordu. Birincisi milli egemenlik ilkesi, ikincisi antiemperyalist bir nitelik ve üçüncüsü laiklik ilkesidir. Atatürk yaşam için en gerçek yol gösterici olarak bilimi kabul etmiştir. Atatürk sadece yönetimde değil bütün toplumun her kesiminde ve toplum düzeninde laik ve çağdaş bir sistem yaratmak istemiştir. Atatürkçü bu aydınlanma devrimlerinin özü akıl ve bilimsellik olunca zaten devlet ve toplum yaşamında laiklik en ön koşul olarak ortaya çıkıyordu. Bu aydınlanma devrimlerini uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşesinde yazan İlhan Selçuk, bu devrimi şöyle formüle ediyordu: ‘Emperyalizme karşı bağımsızlık, padişahlığa karşı cumhuriyetçilik, şeriat hükümlerine karşı laiklik, tutuculuğa karşı devrimcilik, ümmetçiliğe karşı vatandaşlık’ ifadelerini kullandı.

"ATATÜRKÇÜLERI DURDURAMAZSINIZ"

Coşkun sözlerini şöyle noktaladı: “Atatürk eleştirel aklı öne çıkarıyordu ve yaşamda en büyük yol gösterici ilimdir diyordu. Cumhuriyet’in ilanı başlı başına bir devrimdir. Cumhuriyetin temel ilkeleri sağcı iktidarlar tarafından törpülenmeye yıkılmaya çalışılıyor. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ne kadar kuvvetli ki, her türlü gayret ve devletin olanaklarına rağmen onu yıkamıyorlar. Bu karşıtcıların en önemli hedefi laiklik ilkesidir. Laiklik ilkesi Atatürk’ün aydınlanma devrimlerinin temelidir. Laiklik ilkesi en başta kadınlara tanınan ilerici haklardır. Bu kazanımlar geri alınmak yok edilmek isteniyor. Atatürkçüleri ne yaparsanız yapın durduramazsınız. İlerici kadınları ne yaparsanız yapın tekrar kafesin arkasına koyamazsınız, koyamayacaksınız. Son günlerde bir umutsuzluk duygusu ortalıkta doşalıyor. Umutsuz olmak Atatürkçüler’e yakışmaz. 100 yıl doldu yeni yüz yıllar gelecektir. Kuva-yı Milliyeciler ölmez, Atatürkçüler tükenmez.”

PANEL DÜZENLENDİ

Ödül töreninin ardından açış dinletilerini Nazlı Işıldak ve Genç müzisyenler Nehir Zelzele ve Selçuk Ener gerçekleştirdi. Sempozyumun ikinci bölümünde ise Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve Türkiye Modeli” konulu panel gerçekleştirildi. Panel’in yöneticiliğini, Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMOD) İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Lale Afrasyap yaparken konuşmacı olarak Prof. Dr. Nur Serter, Prof. Dr. Korkut Koratav ve Prof. Dr. Melik Baş yer aldı.