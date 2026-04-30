20 Türk aktivist alıkonulmuştu: Özgür Özel'den 'Sumud Filosu' tepkisi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, İsrail ordusu Yunan kara sularına birkaç mil mesafede saldırı düzenledi, 21 tekneyi alıkoyarak çok sayıda aktivisti kaçırdı.

İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU

Filodan yapılan son açıklamada teknelerde toplam 31 Türk aktivistin bulunduğu ve bunlardan 20'sinin alıkonulduğu ifade edildi.

Alıkonulan aktivistler arasında bulunan 20 Türk vatandaşının ismi ve teknelerinin bilgileri şu şekilde:​​​​​ açıklandı:

Mustafa Enes Topal (Saf Saf), Muhammed Özdem (Saf Saf), Ali Deniz (Esplai), Yunus Kava (Esplai), Şahin Yaslık (Saf Saf), Mustafa Arslan (Saf Saf), Abdulselam Demir (Freia), Nevzat Öylek (Esplai), Nevzat Güzel (Freia), Halil Erdoğmuş (Esplai), Abdüllatif Faslı (Freia), Hüseyin Şuayb Ordu (Saf Saf), Mahmut Akay (Saf Saf), Görkem Duru (Ghea), Mehmet Atlı (Ghea), Mükremin Köse (Freia), Ramazan Tekdemir (Freia), Mahmut Çağatay Yavuz (Eros 1), Hüseyin Oral (Saf Saf), Ömer Osman Taştan (Freia).

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

Yaşanan gelişmelere dair CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de tepki geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Özel, "Dünya, bu pervasız saldırı karşısında susmamalı; uluslararası hukuk, insanlık onuru ve vicdan adına ortak tepki göstermelidir" dedi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud filosu, insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. İsrail yönetiminin; ekmek taşıyan, ilaç taşıyan, dayanışma taşıyan bu filoya uluslararası sularda müdahale etmesi, hukuksuzluğun da ötesinde açık bir haydutluktur. Dünya, bu pervasız saldırı karşısında susmamalı; uluslararası hukuk, insanlık onuru ve vicdan adına ortak tepki göstermelidir. Biz, içinde 20 Türk vatandaşımızın da bulunduğu Sumud filosunun yanında olmaya; soykırımcı İsrail yönetimini lanetlemeye cesaretle devam edeceğiz. Vicdan sahibi milletimize sesleniyorum: Netanyahu’ya 'Savaş kahramanı' diyen Donald Trump’ın kurduğu sözde barış masasına, İsrail yönetimiyle birlikte oturan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının; bugün Filistin’in yanında olduğunu söylemesi riyakârlıktır, samimiyetsizliktir. Bu ikircikli tutumun artık inandırıcılığı kalmamıştır. Soykırımcılarla aynı masada oturmanın utancını kimse bu millete yaşatamaz."