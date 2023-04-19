'20 yıllık günaha ortak olmayız' diyen Erbakan: Dün yanlış dediğimize bugün de yanlış diyeceğiz

Yayınlanma: 19.04.2023 - 00:35

Güncelleme: 19.04.2023 - 00:35

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aday tanıtım toplantısı için Bursa'ya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki iftar programında partililerle bir araya gelen Erbakan'a İl Başkanı Murat Kolancı ve il yönetimi eşlik etti.

Partililere seslenen Fatih Erbakan, yanlışları düzeltmek için Cumhur İttifakı saflarında yer aldıklarını belirtti. Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi, milli görüş olarak dün yanlış dediğimize bugün de yanlış demeye devam edeceğiz. Maksadımız eleştirdiğimiz yanlışların ortadan kalmasına vesile olmaktır. Cumhur İttifakı'nda yer almamızın önemli sebeplerinden bir tanesi de karşısındaki 7’li masanın karanlık ittifakın içinde bulunmasıdır" dedi.

'20 SENEDİR YAPILAN İCRAAT ORTADA'

Erbakan, 14 Mayıs sürecinde, dört günde fikir değiştirip Cumhur İttifakı'na katılmıştı. Erbakan, AKP'ye yönelik yaptığı eleştirilerde ise "20 senedir yapılan icraat ortada. 20 senenin günahına son dakika ortak olmak, o faturaya ortak olmak uygun değil" demişti.