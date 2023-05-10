2018 seçimlerinde Erzincan'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Erzincan'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Erzincan seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:21

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:08

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE ERZİNCAN'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 66.465

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 27.652

HÜR DAVA PARTİSİ - 144

VATAN PARTİSİ - 160

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 8.387

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 37.865

SAADET PARTİSİ - 1.629

İYİ PARTİ - 6.194

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ ERZİNCAN'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 2

2018 ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

SÜLEYMAN KARAMAN - AKP

BURHAN ÇAKIR - AKP