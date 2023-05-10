2018 seçimlerinde Elazığ'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Elazığ'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Elazığ seçim sonuçları

2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Elazığ seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:17
2018 seçimlerinde Elazığ'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Elazığ'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Elazığ seçim sonuçları
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE ELAZIĞ'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 191.626

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 47.558

HÜR DAVA PARTİSİ - 5.210

VATAN PARTİSİ - 587

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 35.460

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 37.751

SAADET PARTİSİ - 6.199

İYİ PARTİ - 26.987

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ ELAZIĞ'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 4

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 ELAZIĞ MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

METİN BULUT - AKP

SERMİN BALIK - AKP

ZÜLFÜ TOLGA AĞAR - AKP

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ - AKP

GÜRSEL EROL - CHP


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