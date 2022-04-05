2021 Yıllık Ceza İstatistikleri Raporu: Türkiye en çok mahkumun olduğu ikinci ülke

05 Nisan 2022 Salı, 14:11

Lozan Üniversitesi’nin Avrupa Konseyi için her yıl derlediği 2021 Cezaevi İstatistik Raporu (Space) yayımlandı. Raporda 49 ülkenin toplam cezaevi nüfusu, tutuklanma oranları, cezalar ve cezaevi personelinin yanı sıra ölüm, intihar ve kaçma oranları da yer alıyor.

Raporda yer alan 2021 yılı istatistiklerine göre 31 Ocak’tan bu yana Rusya (478 bin 714), Türkiye (272 bin 115), Birleşik Krallık (87 bin 035), Polonya (67 bin 894), Fransa (62 bin 673), Almanya (59 bin 045), İspanya (55 bin 110), İtalya (53 bin 329), ve Ukrayna (49 bin 520) en fazla mahkûm sayısına sahip ülkeler oldu.

2021’de 100 bin kişiye Rusya 328 mahkûm, Türkiye (325), Gürcistan (232), Azerbaycan (216), Slovakya (192), Litvanya (190), Çek Cumhuriyeti (180), Macaristan (180) ve Polonya (179) mahkûm ile tutuklama oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldı.

TÜRKİYE’DE SON BİR YILDA TUTUKLAMA ORANI YÜZDE 8.9 AZALDI

Ocak 2020-Ocak 2021 arasında tutuklama oranlarında yüzde 5 ile 10 arasında azalma görüldü. Buna göre İzlanda (yüzde 9.7), İsviçre (yüzde 9.2), İrlanda (yüzde 8.9), Türkiye (yüzde8.9), Arnavutluk (yüzde 8.7), Çek Cumhuriyeti (yüzde 8.4), Avusturya (yüzde 8.2), Polonya (yüzde 8.1), Birleşik Krallık: İskoçya (yüzde 8.1), Hollanda (yüzde 7.9), Rusya (yüzde 7.9), Lüksemburg (yüzde 7.5), Almanya (yüzde 6.9), Danimarka (yüzde 6.0), Katalonya (yüzde 5.7), İspanya (yüzde 5.6) ve Ukrayna’da (yüzde 5.2) oranlarında tutuklama oranı azaldı.

AVRUPA’DA 300 BİNDEN FAZLA CEZAEVİ NÜFUSUNA SAHİP TEK ÜLKE TÜRKİYE

İncelenen zaman diliminde Türkiye'de hapsedilme oranı yüzde 89.3 arttı; Türkiye, bu dönemde hapsedilme oranının önemli ölçüde arttığı, nüfusu 300 binden fazla olan Avrupa'daki tek ülkeydi.

Rapora göre hapishanede nüfusu 300 binden az olan ülkeler dışında altı yönetim, Ocak 2021’de 100 yer başına 105’ten fazla mahkûmun olduğunu bildirdi. Raporda bunun önemli bir kalabalık göstergesi olduğuna değinildi. 100 yer başına mahkûm sayısı şöyle: Romanya (119), Yunanistan (111), Belçika (108), Türkiye (108), İtalya (106) ve Fransa (104).

CEZAEVİ PERSONELİ BAŞINA MAHKUM ORANIN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE TÜRKİYE

Bir cezaevi çalışanı başına mahkum sayısının yüksek olduğu ülkelerin başında 3.9 tutuklu ile Türkiye yer aldı. Türkiye’yi 2.9 tutukluyla Gürcistan, Yunanistan (2.8), Sırbistan (2.5), Moldova (2.5) ve Polonya (2.4) takip etti.

TÜRKİYE’DE TUTUKLU KADIN ORANI YÜZDE 4

Rapora göre tutukluların yaklaşık yüzde 95’i erkeklerden oluşurken yüzde 5’i kadın. Tutuklu kadın oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 8.5 ile Litvanya oldu. Arnavutluk en az kadın tutukluya sahip olurken Türkiye’de bu oran yüzde 4 olarak kaydedildi.

MAHKUMLARIN YÜZDE 17.2’Sİ UYUŞTURUCU SUÇUNDAN DOLAYI CEZAEVİNDE

Raporda cezaevinde bulunan mahkumların işlediği suçlara ilişkin ayrıntılara da yer verildi. Buna göre mahkumların yüzde 17.2’sinin uyuşturucu suçlarından hüküm giydiği kaydedildi. Suçlar arasında diğer suçlar (yüzde 21.1), cinayet (yüzde 13.8), hırsızlık (yüzde 12.3), yağma (yüzde 9), hakaret ve darp (yüzde 6.2), cinsel suçlar (yüzde 3.8), tecavüz (yüzde 3.8) ve trafik suçu (yüzde 2.7) tespit edildi.