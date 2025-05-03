2025 yılı için CHP'li vekilden isim önerisi: 'Sırrı Süreyya Önder Barış Yılı'

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, vefat eden Sırrı Süreyya Önder’in Türkiye’de barış ve demokrasi mücadelesine yaptığı katkıları belirterek, 2025 yılının “Sırrı Süreyya Önder Barış Yılı” ilan edilmesini önerdi.

2025 yılı için CHP'li vekilden isim önerisi: 'Sırrı Süreyya Önder Barış Yılı'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 23:27

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 2025 yılının ‘Sırrı Süreyya Önder Barış Yılı’ ilan edilmesini önerdi.

Alp “Barış çabalarının bu hedefle nihayete erdirilmesini öneriyorum” dedi.

Milletvekili Alp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dostumuzu, abimizi kaybettik. Kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum.

Türkiye’nin barışı için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin Sırrı Süreyya Önder’e borcudur.

Onun sözü, emeği, vicdanı ve cesareti, yalnızca bir dönemin değil, bu ülkenin ortak vicdanında yankılanan bir çağrıdır.

Bu mücadeleye yakışır bir vefa ve kararlılıkla 2025 yılının ‘Sırrı Süreyya Önder Barış Yılı’ olarak ilan edilmesini öneriyorum. Bu yıl, tüm demokratik kesimlerin barış çabalarını ortak bir hedefle yeniden inşa edeceği bir dönüm noktası olmalıdır.

Barışa adanmış bir ömrün önünde saygıyla eğiliyorum.”


Etiketler: #Sırrı Süreyya Önder #mücadele #demokratik

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