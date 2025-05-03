Sırrı Süreyya Önder paylaşımı tepki çekmişti: İYİ Partili Mehmet Aslan'dan geri adım

Yayınlanma: 03.05.2025 - 21:17

Güncelleme: 03.05.2025 - 21:17

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından İYİ Partili Mehmet Aslan tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Aslan sosyal medya hesabından, "Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük gününde Allah aldı canını" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, yurttaşlar tarafından tepki ile karşılandı. Aslan, bu paylaşımını sildi.

YENİDEN PAYLAŞIM YAPTI

Tepkilerin ardından İYİ Partili Aslan'ın yaptığı yeni açıklama ise şu şekilde:

"Daha önce de söylemiştim, ne ölüm döşeğinde, ne de ölmüş bir insanın arkasından konuşmam. Ölmüşün arkasından Allah rahmet eylesin ya da Allah taksiratını affetsin denir!

Ben de öyle dedim. Sonraki ifadem ise, ölüm günü babasını kaybetmiş bir kız evlada,ailesine ve de hassasiyeti olan iyi insanlara ağır olduğunu fark ettiğim, bu durumun da bana yakışmadığı için paylaşımı sildim.

Yanlışta ısrar edilmez! Bu arada paylaşımın altına, ölmüşün arkasından konuşulmaz diyip yedi düvel ölmüşlerimize hakaret eden, iftira eden müptezellerle tek tek hesaplacağız!"