209 kişi gözaltına alındı: Ankara'da NATO zirvesi için 'Operasyon Turkuaz' planı devrede

Gelecek ay Ankara’da yapılması beklenen NATO zirvesi öncesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün sıkıyönetimi andıran çalışmaları sürüyor. "Operasyon Turkuaz" adı altında oluşturulan üst düzey önlemler hayata geçirildi.

"Başkentin huzuru Türkiye’nin huzuru" sloganı il genelinde 9 ilçede yapılan büyük uygulama ve denetimler kapsamınsa şehir giriş çıkışlarında kontroller arttırıldı. NATO görev alanlarında oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan çemberlerde "şüpheli şahıs" ve "şüpheli araç" çalışmaları planlandı.

DİLENCİLERE, DEĞNEKÇİLERE, HANUTÇULARA TAVİZ YOK

Umuma açık eğlence yerleri mercek altına alındı, çok sayıda turisti ve heyeti ağırlayacak Ankara’da mekanlar denetlendi. Dilenciler, değnekçiler, valeler, hanutçular gibi gruplara taviz verilmiyor.

Önlemler kapsamında otellere ve araç kiralama işletmelerine yönelik denetimler yapıldı. Özel harekat, yunuslar, narko asayiş ekipleri kritik noktalara yerleştirildi. Sivil ekiplerle güzergahlarda gerekli tedbirler alındı. Otoparklar tek tek denetlendi. Uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar yapıldı. Şahıslar tek tek yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, alınan tedbirleri yerinde inceledi. Halkın yoğun olduğu yerlerde, parklarda açık ve kapalı alanlarda kafe ve eğlence yerlerinde denetim yapılması talimatı verdi.

209 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

9 ilçede, 215 ayrı noktada, 151 ayrı parkta, 120 mekanda, 39 tim, 450 personelle uygulamalar yapıldı. Zirveye haftalar kala polis ekipleri dün özellikle sol ve sosyalist çizgideki toplumsal örgütlenmeleri hedef alan şafak operasyonları düzenlemişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonlarda "çeşitli örgütlere mensup 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, bunlardan 209'unun gözaltına alındığını" açıklamıştı.