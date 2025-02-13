23 Mart’ta önseçim için sandık başına gidecek CHP, ardından kurultayı toplayacak: Sırada program var

Yayınlanma: 13.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.02.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için önseçim sürecini resmen başlatan CHP’de, Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci yarın kamuoyuyla seçimde adaylık koşullarının yönergesini ve takvimin detaylarını paylaşacak. Bu kapsamda CHP’nin 23 Mart’a kadar gerçek bir genel seçimde olduğu gibi sandık kurulları oluşturması, oy kullanacak üyeleri için il ve ilçe başkanlıklarına üye listelerini göndermesi ve bu listeleri askıya çıkardıktan sonra itiraz süreleri vermesi bekleniyor.

Bu itirazların incelenmesi için de genel merkezde bir merkez seçim kurulu, il ve ilçelerde de seçim kurulları oluşturulacak. Seçim günü ise parti üyeleri tıpkı bir genel seçimde olduğu gibi şeffaf sandıklarda, mühürlü pusulalar eşliğinde oylarını kullanacak. Seçim sürecinin takip edilmesi için milletvekilleri ve PM üyeleri görevlendirilecek.

MAYIS AYI İÇİN TALİMAT

Önseçimden sonra “Halkçılık Programı” adını verdikleri yeni parti programıyla ilgili süreci de tamamlamak istediklerini vurgulayan CHP kurmayları “Bu program iktidar olduğumuzda uygulayacağımız hükümet programı olacak. Programın bazı kısımlarını önseçimden çıkan adayımız bazı kısımlarını da genel başkanımız anlatacak” dedi. Yeni program için yapılacak program kurultayı için net bir tarih verilmese de parti kurmayları CHP lideri Özel’in mayıs ayına kadar konuyla ilgili gerekli hazırlıkların bitirilmesiyle ilgili talimat verdiğini aktarıyor. Bu kapsamda sonbaharın başında da program kurultayının gerçekleşebileceği belirtiliyor.