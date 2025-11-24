24 Kasım Öğretmenler Günü... CHP Genel Başkanı Özel: 'Öğretmenlerin hak ettikleri değeri görecekleri günler çok yakın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

“İki öğretmenin evladı olarak çok iyi biliyorum ki öğretmenlik sabrın, adaletin ve umut üretmenin adıdır.

Atanmayan öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim emekçilerinin hakkını aramak, nitelikli ve eşit eğitim için mücadele etmek hepimizin sorumluluğu.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum.

İki öğretmenin evladı olarak çok iyi biliyorum ki öğretmenlik sabrın, adaletin ve umut üretmenin adıdır.



Atanmayan öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim emekçilerinin hakkını aramak, nitelikli ve eşit eğitim için mücadele etmek hepimizin sorumluluğu.



24 Kasım Öğretmenler… pic.twitter.com/lcBum7k3GV — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 24, 2025

Hak ettikleri değeri görecekleri günler çok yakın.”