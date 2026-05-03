25 ilçede 25 ekip kuruldu: CHP yarın Ankara'da sahaya çıkıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kamuoyuyla paylaştığı ‘4 Mayıs’ta sahada olunacak’ kararı doğrultusunda harekete geçen CHP Ankara İl Başkanlığı, 25 ilçeyi kapsayan ayrıntılı bir saha çalışması programı hazırladı.

Buna göre milletvekilleri, PM ve YDK üyeleri, il ve ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yarın (4 Mayıs) Ankara'nın 25 ilçesinde sahada olacak.

Gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi veren İl Başkan Vekili Yüksel Işık, çözümün CHP’de olduğunu ve yalnızca gerçekleri anlatacaklarını belirterek, "Genel Merkezimizin kararı doğrultusunda, 4 Mayıs Pazartesi günü, saat 13.00’de, milletvekillerimiz, PM ve YDK üyelerimiz, İl Yönetimimiz, İlçe Başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla Ankara'nın 25 ilçesinde sahada olacağız. Hayatın neden çekilmez bir hal aldığını, adaletin hassas terazisinin neden bozulduğunu, demokrasi kültürümüzün kimler tarafından aşındırıldığını, Cumhuriyet’in taşıyıcı kolanlarının kimler tarafından zayıflatılmak istendiğini ve Türkiye’nin nasıl karanlık bir düzenin içine çekilmek istendiğini dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Işık, saha çalışmalarının önümüzdeki günlerde de artarak süreceğini söyledi.