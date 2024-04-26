Adalet eksik geldi: Siyasi iklim değişti, Çorlu katliamı davasında altı yıl sonra karar çıktı

Yayınlanma: 26.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2024 - 04:00

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve yedisi çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 328 kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin davada karar açıklandı. 13 sanıklı davanın 20’inci duruşması, Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ne kurulan salonda Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görüldü. Duruşma öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla “adalet yürüyüşü” düzenlendi. Mahkeme heyeti, sanıklara son savunmalarını yapmaları için söz verdi. Sanıkların tamamı suçsuz olduklarını belirterek beraatlerını talep etti. 20 dakika aranın ardından hükümler açıklandı.

ADLİ SİCİL İNDİRİMİ

Dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu’ya verilen 21 yıl hapis cezası adli sicilden dolayı takdir indirimi ile 17 yıl 6 aya düşürüldü. TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt’a 19 yıl hapis cezası verildi. Sicil kaydı takdir indirimi yapılarak cezası 16 yıl 3 aya indirildi. Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat’a verilen 11 yıl hapis cezası önce 16 yıla çıkarıldı, ardından da adli sicil indirimi uygulanarak 13 yıl 9 ay hapis cezasına indirildi. TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan hakkında 18 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza 1/6 oranında indirilerek 15 yıla indirildi. “Bilinçli taksir”den ceza alan Karasu, Kurt, Aslan ve Polat için tutuklama kararı çıktı.

tutuklama kararı çıktı. “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan ise mühendis Tevfik Baran Önder 10 yıl, mühendis Deniz Parlak, Kubilay Başkaya, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Levent Muammer Meriçli 9’ar yıl 2’şer ay, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras da 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Önder, Parlak, Başkaya, Meriçli ve Aras’ın cezalarında da “adli sicil” indirimi uygulandı. Diğer dört sanık ise beraat etti.

"DERİN NEFES ALDI"

Avukatlardan Deniz Özen, karardan memnun olduklarını ancak yeterli olmadığını vurguladı. Özen, “TCDD’yi bu hâle getiren ve bu katliamlara yol açan özelleştirme politikalarının mimarları başta Binali Yıldırım, yargılanmadığı sürece eksik kalmaya devam edecek” dedi. Faciada 14 yaşındaki kızı Bihter’i, kardeşleri Emel Duman ve Derya Kurtuluş ile altı aylık yeğeni Beren’i kaybeden Zeliha Bilgin, “Çorlu tren katliamı davası bitmedi. Derin bir nefes aldı” diye konuştu.

Dokuz yaşındaki oğlu Oğuz Arda ile eski eşi Hakan Sel’i yitiren Mısra Öz ise şöyle konuştu: “Adalet adına umarım Türkiye’de emsal bir karar teşkil eder. Artık cezasızlık politikasının bittiğine, bundan sonra suç işleyenlerin, sorumluluğu olan herkesin cezalandırılarak birtakım katliamların önüne geçilmesini istiyoruz. Yüreğimize su serpildi. Bu dava burada bitmez” ifadelerini kullandı.

ATALAY: MÜCADELEYE DEVAM

Çorlu tren katliamı davasının avukatlarından, Gezi Direnişi davasında tutuklu bulunan Can Atalay kararın açıklanmasının ardından bir mesaj paylaştı. Çorlu’da sorumluların peşini bırakmadıklarını vurgulayan Atalay, “Aynı biçimde depremin sadece jeolojik bir olay olmadığını bilerek bütün o çürük binaların yapımını kolaylaştıran siyaset anlayışından ve bunun merkezi yönetim ve yerel yönetim ayırmadan bütün sorumlularından hesap sormak üzere çalışmalarımı sürdüreceğimi, seçilmiş Hatay milletvekili olarak bütün Türkiye’ye ilan etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

CEZASIZ KALDILAR

TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt ile dönemin TCDD yöneticileri İsa Apaydın, Ali İhsan Uygun ve dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin de yargılanmasını talep ediyor. Veysi Kurt, Çorlu’daki tren kazası yaşandığında TCDD Taşımacılık AŞ’nin müdürüydü. Ailelerin kazadan 14 ay sonra görevden alınan ve yargılanmasını istediği Kurt, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla karar duruşmasından altı gün önce genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı görevine getirilmişti.