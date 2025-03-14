26 gündür cezaevinde! Mehmet Türkmen’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Yayınlanma: 14.03.2025 - 15:17

Güncelleme: 14.03.2025 - 15:18

26 gündür cezaevinde bulunan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Türkmen’in tutukluluk durumunu değerlendiren sulh ceza hakimliği, tutukluluk halinin devamı yönünde karar aldı.

Karara ilişkin BİRTEK-SEN'im X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sendika Genel Başkanımız Mehmet Türkmen 26 gündür tutuklu. Bugün yapılan tutukluluk değerlendirmesinde sulh ceza hakimi tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyada dinlenen işçiler kimsenin talimatıyla hareket etmediğini söylemiş olmasına, yasak kararı iptal edilmesine rağmen; hukuk ayaklar altına alınarak başkanımızın bir aya yakın süredir özgürlüğü gasp edilmişken bu kararın da elbette hukukla açıklanacak hiçbir tarafı yoktur!

Hukuksuzluk üstüne hukuksuzluk yaşanmaya devam ediyor. Bu hukuksuzluğu sürdürmekten vazgeçin! Genel Başkanımız Mehmet Türkmen bir an önce serbest bırakılmalıdır!”