26 gündür cezaevinde! Mehmet Türkmen’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

26 gündür cezaevinde bulunan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

26 gündür cezaevinde! Mehmet Türkmen’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 15:17

26 gündür cezaevinde bulunan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Türkmen’in tutukluluk durumunu değerlendiren sulh ceza hakimliği, tutukluluk halinin devamı yönünde karar aldı.

Karara ilişkin BİRTEK-SEN'im X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sendika Genel Başkanımız Mehmet Türkmen 26 gündür tutuklu. Bugün yapılan tutukluluk değerlendirmesinde sulh ceza hakimi tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyada dinlenen işçiler kimsenin talimatıyla hareket etmediğini söylemiş olmasına, yasak kararı iptal edilmesine rağmen; hukuk ayaklar altına alınarak başkanımızın bir aya yakın süredir özgürlüğü gasp edilmişken bu kararın da elbette hukukla açıklanacak hiçbir tarafı yoktur!

Hukuksuzluk üstüne hukuksuzluk yaşanmaya devam ediyor. Bu hukuksuzluğu sürdürmekten vazgeçin! Genel Başkanımız Mehmet Türkmen bir an önce serbest bırakılmalıdır!”


Etiketler: #Mehmet Türkmen #BİRTEK-SEN #sendika

İlgili Haberler

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'e bir soruşturma daha

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'e bir soruşturma daha
BİRTEK-SEN yok! Bir tek sen varsın!

BİRTEK-SEN yok! Bir tek sen varsın!
BİRTEK-SEN, TÜSİAD ve rejim

BİRTEK-SEN, TÜSİAD ve rejim
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler