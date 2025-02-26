BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'e bir soruşturma daha

Yayınlanma: 26.02.2025 - 11:14

Güncelleme: 26.02.2025 - 11:21

Başpınar’da düşük ücret dayatmasına karşı başlatılan eylemlerin Gaziantep Valiliği’nin yasaklamasının ardından 14 Şubat ve 16 Şubat tarihlerinde iki kez gözaltına alınan, 16 Şubat’ta sendika binasında gözaltına alındıktan sonra “çalışma hürriyetin ihlali” ve “suç işlemeye tahrik” iddiasıyla tutuklanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen’e yeni bir soruşturma açıldı.

BİRTEK SEN’in sosyal medya hesabından duyurduğu soruşturmanın “Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçlamasıyla açıldığı belirtilirken, 14 Şubat’ta serbest bırakılmasından sonra yaptığı basın açıklaması dayanak gösterildi.

BASIN AÇIKLAMASI SORUŞTURMAYA DAYANAK YAPILDI

BİRTEK SEN tarafından yapılan paylaşımda “Bugün sendika başkanımız Mehmet Türkmen hakkında 14 Şubat tarihinde yaptığı basın açıklaması sebebiyle TCK m. 301 “Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldığını öğrendik. Hiçbir şekilde şiddete başvurmadan iş bırakan işçilerin eylemini yasaklayan Valiye hukuku ayaklar altına alıyorsunuz dediği için mi aşağılanmış oluyorsunuz??” denilirken şu sorular soruldu:

“Tam da işçilerin birlikte eylem yapma kararı almasından sonra Valilik neye dayanarak 15 günlük yasak ilan etti? çağrıldığında gelebilecekken, her gün direniş alanlarında bulunuyorken bir sendika başkanını ofisinden gözaltı yapmanızın neresi hukuka sığıyor? Daha ifade almadan savcı nasıl mevcutlu talimatı verebiliyor?

Soruyoruz, dosyanın ilk savcısının odasına defalarca kez emniyet şube müdürü dahil kolluk görevlileri neden girip çıktı? Yine soruyoruz başlatılan bir soruşturmada savcının kapısının önünde ifade beklerken neden dosya apar topar başka bir savcıya aktarılıyor? Tek cümleyle tutuklama kararı verdim diyen sorgu hakiminin karşısından Mehmet Türkmen tutanakları dahi imzalamasına fırsat verilmeden neden kaçırılırcasına salondan çıkarılıyor??”

"SENDİKAMIZIN MüCADELESİNİ BASTIRAMAYACAKSINIZ"

Bu hukuksuzluğu teşhir edeceklerinin söylendiği açıklamada “Sendikal hakların kullanılmasını engelleyerek suç işlediğinizi her seferinde söyleyeceğiz. I·şçilerin emekçilerin mücadelesine karşı soruşturmalarla baskı uygulamaya çalışarak işçilerin haklılığını, sendikamızın mücadelesini bastıramayacaksınız. Bir değil binlerce kişiyiz. Birleşerek kazanacağız!” dendi.