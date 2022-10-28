'28 AKP'li milletvekili kapının ağzında...': Bakanların küs olduklarını artık sağır sultan bile duydu

28 Ekim 2022 Cuma, 10:36

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "28 AKP milletvekili kapının ağzında" başlıklı yazısında dikkat çeken kulis bilgilerini aktardı.

Meclis kulislerinde '28 AKP milletvekili kapının ağzında' söylentilerinin yankılandığını ifade eden Uğuroğlu, "Fakıbaba'nın istifası üzerine öncelikle AKP ve sonra da diğer partilerin kulislerinde konuşulanlara değinmek istiyorum" dedi.

AKP'Lİ VEKİLLER DE İSYAN ETTİ

"Birincisi; Saray'ın milletvekillerine kapalı olması, ikincisi; bakanların kapıları da milletvekillerine kapalı, üçüncüsü; milletin yüzüne bakamıyorlar ve dördüncüsü; AKP'deki çöküşü görüyorlar" diyen Uğuroğlu, AKP'li 4 vekil ile görüştüğünü ifade etti.

AKP'ye karşı ortak eleştirilerini aktaran vekiller en büyük şikâyetin ekonomik kriz olduğunu savunuyorlar.

"SAĞIR SULTAN BİLE DUYDU"

Uğuroğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"28 rakamının önümüzdeki günlerde artacağı da kulislerde seslendiriliyor AKP'li 4 milletvekili ile konuştum. Ortak eleştirilerini şöyle sıralayabilirim.

'Partimizin en büyük sıkıntısı kuşku yok ki 20 yıl sonra Türk milletini ekonomik olarak çok büyük sıkıntıya düşürmesidir.

Ekonomik kriz milletin bizlere yönelttiği birinci sorundur. Ancak ne yazık ki bu sorunun çözümü ortaya koyulmuyor.

Bakanların birbirileriyle küs olduklarını artık sağır sultan bile duydu.'

Değerli okurlarım, AKP de boş durmuyor.

Erdoğan yeni bir kadro kurmak için iş insanları, ticaret ve sanayi oda başkanları ve bazı popüler öğretim üyeleri ile görüşüp AKP kadrolarını yenilemek istiyor.

AKP'den teklif alan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şunları söyledi:

'AKP için görüşme teklifi geldi. Çok üst düzey bir isim dedi ki;

'Sen tipoloji olarak, dünya görüşü olarak CHP'li gibi değilsin. Milliyetçi muhafazakâr çizgide bir insansın. Gel seni Cumhurbaşkanımızla hemen görüştüreceğiz. Hatay'ın her şeyini sana teslim edeceğiz.'

Kendisine teşekkür ettim ve kabul etmedim…'

Kulislerden yansıyan bilgilere göre şu isimler seçimlerde AKP'nin milletvekili listelerinde yer alacak.