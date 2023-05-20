28. Dönem Meclisinde kaç milletvekili olacak? TBMM'nin en yaşlı milletvekili kim? TBMM'nin en genç vekili kim?

Yayınlanma: 20.05.2023 - 16:47

Güncelleme: 20.05.2023 - 16:47

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 600 milletvekillinin 335'i ilk kez seçildi, 27. Dönem öncesinde milletvekilliği yapan 46 kişi yeniden Meclise girdi. 600 milletvekilinin 335'i 28. Dönemde ilk kez Meclise girmeye hak kazandı.

27. Dönemde milletvekili olmayan ancak daha önceki dönemlerde seçilen 46 kişi, 28. Dönemde yeniden milletvekilliği yapacak. Bu sonuçlarla 381 yeni milletvekilinin bulunacağı 28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49 yenilenmiş oldu.

İlk kez seçilen 335 milletvekilinin 148'si AK Parti, 90'ı CHP, 47'si Yeşil Sol Parti (YSP), 27'si İYİ Parti, 18'i MHP, 4'ü Yeniden Refah Partisi ve 1'i Türkiye İşçi Partisinden parlamentoya girdi.

27. Dönemden 219 milletvekili de yeniden seçilmeye hak kazandı.

TBMM'NİN EN GENÇ MİLLETVEKİLLERİ KİM?

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre, 28. Yasama Döneminde TBMM'de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak.

Buna göre, yeni yasama döneminde AK Parti 30 yaş altında 4 milletvekilini Meclis'e taşırken, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) bir milletvekili ile Meclis'te yer alacak.

Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir (25) parlamentonun en genç milletvekili olacak.

24 Haziran 2018 Milletvekili Seçiminde İstanbul 3. Bölgeden milletvekili çıkardığı Rümeysa Kadak ile parlamentoda en genç milletvekiline sahip olan AKP, 28. yasama döneminde de bu özelliğini korumuş oldu.

İstanbul 3. Bölgeden milletvekili seçilen Rümeysa Kadak'ın (27) yanı sıra AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı (29) ve İzmir 2. Bölgeden milletvekili seçilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da (30) parlamentodaki yerini almış olacak.

Yeşil Sol Parti'den ise Mardin'den aday gösterilen 28 yaşındaki psikolog Beritan Güneş Altın genç milletvekilleri arasında yer buldu.

TBMM'NİN EN YAŞLI MİLLETVEKİLLERİ

En yaşlı milletvekili olan MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin, yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Meclis Başkanı seçimi yapılıncaya kadar Geçici Başkanlık görevini yapması bekleniyor. Geçici Başkan, yeni başkan seçimine kadar Meclis Başkanı yetkilerine sahip olacak.

Yeni parlamentoda Devlet Bahçeli'nin yanı sıra en yaşlı üye olarak, aynı yıl doğumlu olan Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ile CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de yer alacak.

TBMM'DE KAÇ KADIN, KAÇ ERKEK MİLLETVEKİLİ VAR?

Bu arada, 28. Dönem Parlamentosunda 479 erkek, 121 kadın milletvekili görev yapacak.

AK Parti'den 50, MHP'den 4, CHP'den 30, İYİ Partiden 6, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden (Yeşil Sol) 30, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) ise 1 kadın milletvekili Meclis'te yer alacak.

TBMM'NİN YENİ MİLLETVEKİLLERİ NE İŞ YAPIYOR?

Yeni parlamentoda hekimden sosyoloğa, sporcudan pilota, öğretmenden çiftçiye birçok meslek grubundan milletvekilli görev yapacak.

Milletvekillerinin çoğu avukatlık mesleğinden gelirken, bunu, mühendisler izliyor.

28. Yasama Dönemi parlamentosunda iş insanı, doktor, diş hekimi, gazeteci, eczacı, ekonomist, arkeolog, hemşire ve fizyoterapist milletvekilleri de yer alacak.