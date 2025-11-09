28 Şubat davasında gerekçeli karar açıklandı

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan 16 sanıktan 13'üne verilen "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, 54. Hükümet'in istifasıyla sonuçlanan sürecin, "postmodern darbe" olduğu ve bu darbenin Batı Çalışma Grubu (BCG) konsepti ile organize edildiği tespiti yer aldı.

Gerekçeli kararda, "54. Hükümet'in kurulmasıyla birlikte hükümetin meşru politikası çerçevesinde ülkenin yönetilmesinin engellenmeye çalışıldığı ve hükümeti devirme ve değiştirme sürecinin devreye sokulduğu" belirtildi.

Kararda, "hükümetin başı, başbakan ve bakanlara aleni olarak ağır hakaret ve tehditler edildiği, basın yayın organları kullanılarak toplum üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekildi. Batı Çalışma Grubu'nun alt ve yan oluşum ögeleriyle birlikte darbede devreye sokulduğu, düzenli toplantılar gerçekleştirilerek çeşitli faaliyetlerin yapıldığı ve bu grubun Anayasa ve mevzuata aykırı olarak 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirme amacıyla kurulup faaliyet gösterdiği" kaydedildi.

Mahkeme, cebir unsurunun sadece tankların yürütülmesi eylemi ile meydana gelmediği tespitine yer verdi. Gerekçeli kararda bu yönde şu tespitlere yer verildi:

"Atılı suçun cebir unsurunun sadece tankların yürütülmesi eylemi ile meydana gelmediği, organizasyonun bir bütün halinde diğer faaliyetleri ile birlikte atılı suçun işlendiği dosya kapsamından sabit olduğundan bu yöndeki beyanların sanıkların eylemlerini değiştiremeyeceği anlaşılmıştır."

Yargıtay bozma kararı sonrası yeniden yargılanan sanıkların, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürme ve devirmek amacı ile kurulan Batı Çalışma Grubu ve bu amaca yönelik oluşturulan strateji ve faaliyetlere iştirak edip, belirlenen kararların yürütülmesini kolaylaştırıp sağladıkları" belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) Mensubu Sanıklar Muhittin Erdal Şenel, Şükrü Sarıışık, Yücel Özsır, Hayri Bülent Alpkaya, İbrahim Selman Yazıcı, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Ersin Yılmaz ve Altaç Atılan'ın bu amaçlar doğrultusunda Batı Çalışma Grubu'na dahil olup karar ve faaliyetlere katıldıkları ve alınan kararların hayata geçirilmesine katkı sundukları aktarıldı.

Dönemin YÖK Üyesi Erdoğan Öznal'ın "Batı Çalışma Grubu'nda alınan kararların YÖK'e ulaşması ve gerçekleştirilmesine yardım ettiği" belirtildi.

Dönemin YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz'ün "gelen karar ve talimatların yerine getirilmesini ve denetimini sağladığı" tespitine yer verildi. Gürüz'ün, Çetin Doğan'ın koordinatörlüğündeki Kriz Masası-Batı Çalışma Grubu üst kurulundaki toplantılarda alınan kararların icrası için kurye iletildiği ve YÖK Üst Kurulu ile 61 üniversite rektörünün "gericilik faaliyetleri" konulu brifinge katılmasını sağladığı kaydedildi.

Sanık Öznal'ın, "'Siyasi İslam'la Mücadele Yöntemleri' isimli belgeyi Gürüz'e verdiği, belgenin 54. Hükümetin siyasal İslam'ı gerçekleştirmeye çalıştığını anlattığı ve bu nedenle suç kapsamında hazırlandığı belirtildi. Gürüz'ün diğer sanıklar ile fikir ve eylem birliği içinde bulunduğu ve yapılan işlemlerin suça yönelik olduğunu bildiği" tespiti yer aldı.

Mahkeme, tüm bu eylemlerin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni düşürme ve devirmeye yardım etme suçunu oluşturduğu değerlendirmesini yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, daha önce aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu sanıkların müebbet hapis cezalarını onamış, ancak Halil Kemal Gürüz ve Erdoğan Öznal dahil dört sanığın "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu. Ayrıca zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilen diğer bazı sanıkların "gizli ittifakları" bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını talep etmişti.

Bu bozma kararı üzerine yeniden yargılanan 16 sanığın yargılaması sonucunda Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi; vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon'un dosyadan düşürülmelerine, kalan 13 sanık hakkında "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.