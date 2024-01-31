29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Sarıhan’dan 'Can Atalay' kararına tepki: ‘Anayasasız devlet olduğumuzun kanıtı’

29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, “Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi Anayasasız bir devlet olduğumuzun açık kanıtıdır” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 31.01.2024 - 12:23
29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Sarıhan’dan 'Can Atalay' kararına tepki: ‘Anayasasız devlet olduğumuzun kanıtı’
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29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, yazılı bir değrlendirmede bulundu. 

Sarıhan, verilen kararın Türkiye’nin demokrasi ve adalet sorunu olduğunu vurgulayarak, “Bugün Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını yok sayan yargı makamlarının ardından TBMM’nin aynı tutumu izlemesi, Anayasasız bir devlet olduğumuzun açık kanıtıdır. Sorun salt Atalay sorunu değildir. Memleketimizin demokrasi ve adalet sorunudur” ifadelerini kullandı. 

"SUSMAK, BOYUN EĞMEKTİR"

Ayrıca Sarıhan kararın, demokratik ve laik yasaları ortadan kaldırmak için olduğunu belirterek, “Bugün Anayasa’yı yok sayan anlayış, başta Medeni Yasa olmak üzere cumhuriyet devrimlerinin ürünü olan demokratik ve laik yasaları ortadan kaldırmak için harekete geçmiş durumdadır. Meclis çoğunluğunun bu kararına karşı halkımızın  kendi iradesini yüksek sesle ifade etme sorumluluğu bulunmaktadır. Susmak, boyun eğmektir. Kadınlar olarak; ‘Anayasa’ya ve yasalara dokunma’ çağrımızı yineliyoruz” diye konuştu. 


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