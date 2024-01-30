Gökhan Günaydın’la gazeteciler arasında ‘Can Atalay’ polemiği: ‘CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği’

Yayınlanma: 30.01.2024 - 22:38

Güncelleme: 30.01.2024 - 22:38

HalkTV canlı yayına katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile gazeteciler arasında ‘Can Atalay’ polemiği yaşandı.

Gazeteci Şule Aydın’ın ‘CHP ne yapacak?’ sorusuna ‘Sizce ne yaptı CHP bu krizin başından bu yana?’ şeklinde cevap veren Gökhan Günaydın’a, Aydın şunları söyledi:

“Mesela sokağa çıkamadı Gökhan Bey. Yapmadığını konuşmak daha önemli sanki.”

Günaydın da “Yaptıklarını konuşmamak mı gerekiyor? CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği denilen bir şey var” şeklinde cevap verdi.

Günaydın’ın söz konusu cevabının ardından gazeteci Barış Pehlivan da “Bu çok büyük haksızlık. Bu ekrandaki herkes 22 yıldır iktidarın bütün pisliklerini, hukuksuzluklarını yazdı, söyledi, açıkladı. Bunun için bedel ödemiş insanlar. CHP’ye laf etmenin kolaycılığı gibi bir tabirde bulunamazsınız” ifadelerini kullandı.