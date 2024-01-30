ÇYDD’den ‘Can Atalay’ kararına tepki

Yayınlanma: 30.01.2024 - 23:12

Güncelleme: 30.01.2024 - 23:12

Yargıtay’ın Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili kararı, Meclis’te okundu. Böylece Can Atalay'ın milletvekillliği düşürüldü.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

"Hatay halkının kararı ile milletvekili seçilen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, Anayasa’nın ve halkın iradesinin yok sayılmasıdır" ifadelerinin kullanıldığı açıklama şu şekilde:

"Anayasa’nın 153. maddesi hükmü gereği, Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Hukuk düzenimizde en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’nin kararları; devletin yasama, yürütme ve yargı erkleri için uyulması zorunlu niteliktedir.

Milletvekili seçildiğinde hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmamasına rağmen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, ülkemizde hukuk devleti ilkesinden kaygı verici şekilde uzaklaşıldığının açık bir göstergesidir.

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Devletin bu nitelikleri Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri arasındadır."